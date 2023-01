Angela Brandi morta dopo la dimissione dall’ospedale, l’autopsia: shock emorragico polmonare Uno shock emorragico polmonare: questi i risultati dell’autopsia sul corpo di Angela Brandi, morta a 24 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sarebbe stato uno shock emorragico polmonare ad uccidere Angela Brandi, la 24enne morta la settimana scorsa all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata visitata e dimessa nelle ore precedenti. Questi i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della giovane, deceduta nella giornata del 24 gennaio scorso nel nosocomio puteolano.

La tragedia lo scorso 24 gennaio

Stando a quanto ricostruito, la giovane si sarebbe recata nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli a causa di un malore, durante il quale perdeva sangue dal naso. I medici l'avrebbero medicata e dimessa subito dopo: ma nelle ore successiva, il quadro è drammaticamente peggiorato. La ventiquattrenne ha infatti iniziato a stare male ed è stata riportata d'urgenza in ospedale, dove è arrivata in situazione già critiche: a quel punto, sono stati inutili i tentativi dei medici di salvarla. Secondo quanto emerso dall'autopsia, dunque, ci sarebbe stata una emorragia di sangue che ha invaso i polmoni, finendo per ostruirne le vie aeree fino a ucciderla soffocandola.

Le indagini della magistratura

Nelle prossime ore, si attendono le prime decisioni da parte della magistratura, che nel frattempo ha già iscritto nel registro degli indagati il personale medico-sanitario che ha avuto a che fare con la vicenda: un atto dovuto, come da prassi in questi casi. Già acquisita la cartella medica della giovane, mentre sono stati ascoltati i genitori, difesi dall'avvocato Tommaso Pellegrino, per ricostruire tutte le fasi che hanno portato al decesso della giovane, una vicenda per il momento ancora senza colpevoli.