Anche le scuole superiori chiuse in Campania: molti comuni hanno emanato ordinanza anti-Covid

Non c'è solo l'ordinanza della Regione Campania che chiude le scuole fino al 29 gennaio: molti Comuni stanno disponendo ordinanze sindacali per la sospensione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre la Regione ha chiuso solo asili, materne, elementari e medie inferiori.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana ha annunciato di aver sospeso le attività didattiche in presenza per infanzia, elementari e medie fino al 29 gennaio e Superiori fino al 15 gennaio:

Questo per garantire un rientro in sicurezza con un maggior numero di ragazzi e bambini vaccinati. Per le scuole superiori è invece necessario avere tempo, almeno fino al termine della prossima settimana per inquadrare meglio la situazione contagi in quelle platee scolastiche. L’auspicio è che in questi giorni ci sia un’accelerazione della campagna vaccinale per ragazzi e bambini..Restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità del servizio erogato.