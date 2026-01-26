napoli
Ambulanze, sospeso stato di agitazione del 118 dell’Asl Napoli 1 dopo vertice in prefettura

Riunione in prefettura sulla vertenza Heart Life Croce Amica Srl; a seguito dell’incontro, i dipendenti del servizio 118 hanno sospeso lo stato di agitazione.
A cura di Nico Falco
È stato sospeso lo stato di agitazione del personale della società Heart Life Croce Amica srl, affidataria del servizio di soccorso 118 per conto dell'Asl Napoli 1: all'esito di una riunione in Prefettura, la società si è impegnata a verificare eventuali adeguamenti ai lavoratori impiegati e l'Asl Napoli 1 ad adeguare il prossimo affidamento contrattuale alle esigenze dei lavoratori. La riunione si è tenuta oggi, 26 gennaio, convocata dal prefetto Michele di Bari.

Vertenza Heart Life, vertice in prefettura

Lo stato di agitazione, oggi sospeso, era stato aperto un mese fa, relativamente alla vertenza con la società affidataria del servizio: per i sindacati sussistono problematiche sul corretto inquadramento dei lavoratori nell'ambito del Ccnl di riferimento e i trattamenti economici sono inadeguati. Alla riunione di oggi hanno preso parte il direttore amministrativo dell'Asl Napoli 1, i rappresentanti di Heart Life Croce Amica Srl e delle organizzazioni sindacali UGL e Si Cobas. All’esito della discussione, le parti hanno concordato di riunirsi in sede aziendale, dichiarando sospeso lo stato di agitazione.

Lo stato di agitazione dei dipendenti del 118

Le problematiche relative al tipo di contratto impiegato e, di conseguenza, alla retribuzione, erano state evidenziate già nello scorso novembre. C'erano stati degli incontri tra i sindacati e la società che, però, non si erano rivelati risolutivi. A metà dicembre Si Cobas aveva proclamato lo stato di agitazione, indicando, nel comunicato, gli "incontri andati a vuoto" con la Heart Life Croce Amica il 13 novembre e, successivamente, con l'Asl Napoli 1 Centro, il 26 novembre.

