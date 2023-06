Ambulante rapinato e accoltellato al petto a Napoli, arrestati 5 minorenni Cinque minorenni sono stati arrestati a Napoli, accusati di avere rapinato un cittadino straniero; la vittima accoltellata al petto durante l’aggressione.

Cinque giovanissimi, tutti minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia e collocati in un istituto di pena minorile e in comunità: avrebbero aggredito un ambulante bengalese, lo avrebbero rapinato di 2mila euro e, per garantirsi la fuga, uno di loro lo avrebbe accoltellato al petto riducendolo in gravissime condizioni. Gli indagati sono stati bloccati in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta del pm Minorile di Napoli, arrivata all'esito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile.

I ragazzi individuati potrebbero essersi resi responsabili di altri casi analoghi avvenuti nello stesso periodo: gli investigatori stanno effettuando ulteriori accertamenti, comparando modalità e descrizioni fornite dalle vittime, per accertare l'eventuale coinvolgimento degli indagati in episodi simili.

La rapina che ha portato agli arresti risale al marzo scorso. La vittima era stata accerchiata in strada, tempestata di calci e pugni e uno del gruppo aveva sferrato il fondente al torace; l'uomo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Cardarelli", dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Fondamentali per le indagini si sono rivelate le telecamere: grazie alle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, incrociate con l'individuazione fotografica effettuata dalla vittima e con il racconto di alcuni testimoni presenti al momento dei fatti, gli investigatori hanno individuato il gruppo dei minorenni e soprattutto quello tra loro che ha sferrato la coltellata e che risponde anche di tentato omicidio.