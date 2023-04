Amalfi, trovato privo di sensi in strada muore in ospedale: si indaga sulla fine di un uomo La vittima è un turista straniero di mezza età, del quale non sono ancora note le generalità. La salma è stata trasferita all’ospedale di Salerno per l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

È mistero, in Costiera Amalfitana, per l'improvvisa e tragica morte di un turista straniero: le generalità dell'uomo. di mezza età, non sono ancora note. Il cadavere del turista è stato ritrovato poco dopo la mezzanotte: era riverso sul ciglio della strada che collega Amalfi a Conca dei Marini. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo dell'uomo per strada e ad allertare i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno fatto il possibile per rianimare il turista; l'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Costa d'Amalfi, a Castiglione di Ravello, dove purtroppo è arrivato già morto.

Il cadavere dell'uomo trasferito in obitorio per l'autopsia

Sul luogo del tragico ritrovamento sono intervenuti, poi, anche i carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sul decesso dell'uomo. Stando a quanto si apprende, sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza; nelle tasche, l'uomo non aveva documenti, ma soltanto un centinaio di euro in contanti e la ricevuta di una struttura ricettiva della zona.

Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma del turista all'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause della morte.