All’Ospedale Veterinario dell’Asl di Napoli arriva la Tac per cani e gatti Il macchinario per le radiografie a cani e gatti è stato inaugurato oggi dal direttore generale dell’Asl Verdoliva.

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro è arrivata la Tac per fare le radiografie agli animali. Il sofisticato macchinario è stato inaugurato questa mattina nella struttura del Frullone. Al taglio del nastro era presente anche il direttore generale dell'Asl, Ciro Verdoliva. Si tratta di uno strumento in più che potrà essere utilizzato per aiutare a migliorare l'assistenza sanitaria pubblica per cani, gatti e tanti altri animali. In particolare, la Tac dell'Ospedale Veterinario di Napoli potrà essere utilizzata per le radiografie degli animali che vengono ad esempio ritrovati feriti in strada, come apprende Fanpage.it da fonti dell'Asl.

All'Ospedale del Frullone inaugurata la Tac per gli animali

La TAC, acronimo che sta per Tomografia Assiale Computerizzata, è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti (o raggi X) per ottenere immagini dettagliate, in versione tridimensionale, di aree anatomiche specifiche del corpo. Viene utilizzata nella medicina veterinaria per studiare le condizioni degli organi interni, come cervello, reni, fegato, polmoni, cuore, delle ossa, dei vasi sanguigni e dei linfonodi. Si tratta, quindi, di uno strumento veloce e preciso per diagnosticare e curare tumori, sia benigni che maligni, anche in fase d'esordio, malattie e malformazioni vascolari, patologie muscolari e fratture ossee, emorragie.

L'uso della Tac sugli animali è ampiamente sperimentato. I piccoli amici a quattro zampe, come cani e gatti, sono sottoposti ad una leggera anestesia generale e poi posti sul lettino. Tutta la procedura è costantemente monitorata. In alcuni casi, come per gli esseri umani, possono essere utilizzati anche dei liquidi di contrasto, per rendere le immagini più nitide e dettagliate.