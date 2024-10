All’Ospedale San Leonardo di Castellammare eseguita coronarografia per la prima volta

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia eseguita una Coronarografia per la prima volta. L'intervento è stato effettuato su un paziente 85enne, classe 1939, arrivato in reparto con una frequenza cardiaca bassa. Per questo motivo è stato sottoposto ad un intervento per l'impianto di pace maker. Successivamente, siccome soggetto cardiopatico, è stato necessario un intervento di Emodinamica Esplorativa, per verificare se le coronarie fossero pervie.

Eseguito il primo intervento di Coronarografia

Quindi col suo consenso firmato, il paziente è stato sottoposto alla Coronarografia. L'intervento è stato effettuato nella giornata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, nel reparto di Cardiologia, diretto dal primario Fabio Minicucci, che lo ha anche eseguito, ed è stato autorizzato dal Direttore Sanitario Mauro Majolo. L'intervento è riuscito perfettamente. Il paziente fortunatamente non aveva le coronarie occluse e sta bene.

Disponibile una sala attrezzata

Si tratta di un grande passo avanti ulteriore per il nosocomio di Castellammare di Stabia, dotato di una sala completamente attrezzata, idonea e agibile, per eseguire perfettamente anche questo tipo di interventi delicati come la coronarografia. Si tratta di una indagine diagnostica molto utile, anche se considerata invasiva. La Coronarografia consente allo specialista di vedere, utilizzando i raggi X e il mezzo di contrasto, il lume interno delle arterie coronarie, individuando dove sono eventualmente ristrette o chiuse. Un ulteriore passo avanti per migliorare l'offerta sanitaria dell'ospedale di Castellammare, che serve un vasto territorio nella provincia di Napoli.