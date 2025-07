All’ospedale Monaldi un reparto per malattie cardiovascolari rare e genetiche: si curano anche le malattie senza nome

L’ospedale Monaldi di Napoli

L'ospedale Monaldi di Napoli punta a essere sempre più una struttura sanitari di prestigio e rilievo non soltanto a livello locale e regionale, ma anche nazionale. In quest'ottica, nel nosocomio collinare di Napoli, nasce l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Malattie Genetiche e Rare Cardiovascolari – Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare". Nel nuovo reparto, guidato dal professor Giuseppe Limongelli, ci sarà anche un ambulatorio dedicato a quelle malattie talmente rare che non hanno ancora un nome. Verranno inoltre attivati servizi come il Servizio di Genetica, Nutrizione, di Multi-Imaging nelle Malattie Rare, un team aziendale multidisciplinare, e percorsi diagnostico terapeutici (PDTA) e di presa in carico per i familiari di soggetti deceduti improvvisamente in giovane età.

"La missione clinica si realizzerà attraverso la presa in carico e la gestione di pazienti pediatrici e adulti affetti da malattie genetiche e rare del cuore, con un approccio multidisciplinare e centrato sul paziente" ha spiegato il professor Limongelli. "Siamo orgogliosi di aver centrato questo obiettivo, reso possibile solo grazie all’intenso lavoro di squadra. Il Centro, in rete con le altre strutture regionali, nazionali ed europee, contribuirà alla promozione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati, programmi di transizione dall’età pediatrica all’età adulta e attività di formazione, ricerca e divulgazione a supporto delle famiglie e della comunità scientifica" ha spiegato, invece, Anna Iervolino, direttore generale dell'ospedale Monaldi.