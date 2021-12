All’ospedale di Aversa arriva Babbo Natale a portare i doni ai bambini ricoverati Ad Aversa arriva Babbo Natale in ospedale per portare doni ai bimbi ricoverati: iniziativa del direttore del reparto di Neonatologia e Pediatria e dei pompieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Babbo Natale è arrivato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, per portare doni di Natale ai bambini ricoverati. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e del distaccamento di Aversa, ha portato un sorriso ai tanti piccoli degenti del reparto di pediatria del nosocomio normanno, dove purtroppo anche quest'anno molti di loro trascorreranno le festività più attese dai bambini di tutto il mondo.

I vigili del fuoco hanno così allestito un sistema di funi e cavi, che ha consentito a Babbo Natale di calarsi dal tetto e portare doni ai bambini che hanno apprezzato, chi dal letto di degenza, chi alle finestre, l'iniziativa fortemente sostenuta dal dottor Domenico Perri, direttore del reparto di Neonatologia e Pediatria dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, che come sempre ha trovato la piena disponibilità da parte dei Vigili del Fuoco di Caserta che hanno aiutato alla realizzazione dell'evento.

Iniziative di questo tipo ormai sono diffusissime in tutta Italia, da nord a sud: si tratta di gesti che permettono ai più piccoli di sorridere anche di fronte a situazioni difficili. E spesso sono proprio i pompieri a farsi carico di questi eventi, con la distribuzione di doni e regali di vario tipo ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di tutta Italia a ridosso del Natale. Fenomeni che purtroppo, a causa del Covid, non possono più avvenire con contatto diretto, ma sempre a dovuta distanza tra i degenti ed i Babbo Natale (talvolta anche Supereroi dei film e dei cartoni animati), per evitare ogni possibile conseguenza negativa.