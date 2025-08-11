All’ospedale Cardarelli di Napoli vi è carenza di sangue gruppo 0. Appello: donate quanto prima

Nonostante l'aumento dei donatori registrato nelle ultime settimane, all'ospedale Cardarelli di Napoli persiste una grave carenza di sangue, in particolare dei gruppi Rh 0 Positivo (Rh 0+) ed Rh 0 Negativo (Rh 0-). In venti giorni, oltre 500 persone hanno risposto alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla struttura, ma le scorte restano insufficienti. Per fronteggiare l'emergenza, il centro trasfusionale sta razionalizzando le riserve, limitando si legge in una nota della struttura «le trasfusioni ai casi strettamente necessari».

La situazione desta particolare preoccupazione in vista della settimana di Ferragosto. I medici rinnovano l'appello alla donazione: è possibile recarsi al Centro Trasfusionale del Cardarelli dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, o prenotarsi via WhatsApp al numero 331.6702222. Ai donatori viene garantito il parcheggio gratuito all'interno dell'ospedale.

In particolare il sangue 0 negativo è particolarmente ricercato, è quello cosiddetto da «donatore universale», poiché i suoi globuli rossi possono essere trasfusi a chiunque, indipendentemente dal gruppo sanguigno del ricevente ed è quindi fondamentale nelle emergenze, quando non c’è tempo per determinare il gruppo sanguigno del paziente, ad esempio nei politraumi o negli interventi d’urgenza; il plasma del gruppo 0, invece, pur non essendo «universale» è molto utile poiché il gruppo 0 è il più comune in Italia (circa il 40% della popolazione).