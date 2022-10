Allo Stadio Maradona per Napoli-Sassuolo con la droga in tasca. Picchiato anche uno steward Raffica di multe ai parcheggiatori abusivi, rimosse 60 auto dai carri attrezzi e multati 103 motorini in divieto di sosta. L’operazione di Polizia di Stato e vigili urbani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allo stadio Diego Armando Maradona con la droga in tasca. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante la partita di campionato Napoli-Sassuolo, che è giocata ieri, vinta dagli azzurri per 4 a 0. Gli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 4 persone, tra i 18 e i 47 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Denunciato un tifoso: ha picchiato uno steward

I poliziotti hanno denunciato un uomo per lesioni personali e violenza nei confronti di uno steward. Nei confronti del tifoso è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo e, contestualmente, è stato sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo".

Multe ai parcheggiatori abusivi, rimosse 60 auto dai carri attrezzi

Durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 14 parcheggiatori abusivi e personale della Polizia Locale ha rimosso 60 autovetture in divieto di sosta e elevato contravvenzioni a 103 motoveicoli in divieto di sosta. Controlli dei vigili anche nei luoghi della movida giovanile.

Alle verifiche commerciali e sanitarie di esercizi e locali sono conseguite sanzioni a carico di 3 attività di via Chiaia, che occupavano illecitamente la strada con tavolini e sedie. 11 i verbali elevati tra piazza Municipio e piazza Sannazaro nei confronti di esercenti e cittadini che conferivano in modo irregolare i rifiuti: depositi fuori orario, mancata differenziazione ed uso vietato dei sacchi neri. Effettuati anche numerosi controlli di polizia stradale lungo le principali direttrici di traffico e del centro. In Piazza Matteotti rimossi 18 veicoli in sosta irregolare e contestate ai trasgressori 6 infrazioni. Il personale del Gruppo di Intervento Territoriale ha effettuato 40 controlli, elevando 14 contravvenzioni per diverse violazioni del Codice della Strada e sequestrando o sottoponendo a fermo amministrativo 5 veicoli. Presidiate e controllate le strade di accesso alle strutture cimiteriali cittadine che, come da tradizione, fin dalla mattina del sabato sono state interessate da un intenso flusso di veicoli e persone.