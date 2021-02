Oltre un milione di euro per rifare la copertura dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La giunta comunale De Magistris ha approvato la delibera del progetto esecutivo. I fondi, come anticipato da Fanpage.it, erano stati inseriti a sorpresa nel maxi-emendamento al bilancio di previsione 2020, l'ultimo dell'amministrazione De Magistris, il 13 novembre scorso: 1 milione e 240mila euro, per la precisione, per la manutenzione della copertura, per la quale la Regione Campania ha ammesso il Comune al finanziamento il 21 ottobre scorso. All'epoca lo stadio di Fuorigrotta si chiamava ancora San Paolo e nessuno avrebbe potuto immaginare che due settimane dopo il grande campione argentino sarebbe morto, creando un vuoto incolmabile nel cuore dei napoletani, che infatti, hanno voluto rendergli il dovuto omaggio intitolandogli lo stadio della città. Il Municipio adesso vuole bruciare i tempi dei lavori, approfittando dell'impianto vuoto senza pubblico a causa delle norme sul Coronavirus.

L'assessore Borriello: "Sarà pronta per la riapertura al pubblico"

La delibera per rifare la copertura dello Stadio Maradona, relativa all'approvazione in linea economica del progetto esecutivo, già approvato in linea tecnica, relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello stadio Diego Armando Maradona. Il lotto riguarda l'intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica, che include anche interventi di manutenzione della copertura dello stadio. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 1.240.000 euro, "ottenuti – si legge in una nota del Comune – grazie al finanziamento regionale di cui alla deliberazione dell'ottobre 2020". Ciro Borriello commenta: “Era un provvedimento necessario nell'ottica del sempre costante miglioramento delle condizioni dello stadio appena dedicato a Maradona. Approfittando anche della triste assenza del pubblico dagli stadi si lavora perché quando finalmente l'accesso sarà possibile essi possano trovarsi in uno stadio moderno e perfettamente confacente alle attuali esigenze di spettatori e addetti ai lavori”.