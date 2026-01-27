Allerta meteo in Campania: temporali e raffiche per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio

Allerta meteo di colore giallo su tutta la Campania per l'intera giornata di mercoledì 28 gennaio 2026: temporali anche forti e raffiche di vento, con possibili mareggiate lungo le coste. Nel dettaglio, la Protezione Civile della Regione Campania fa sapere che sono attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti localmente forti sudoccidentali dal mattino, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti".

L'allerta entrerà in vigore a mezzanotte in punto e finirà alla mezzanotte successiva, comprendendo dunque l'intera giornata di mercoledì 28 gennaio. Tuttavia, non è escluso che possano esserci nuove proroghe per la giornata di giovedì 29 gennaio. "A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico da temporali: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio", fa sapere la Protezione Civile.

"Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali" e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", prosegue la nota, "Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".