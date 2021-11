Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 29 novembre in molti comuni Diversi i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole lunedì 29 novembre a causa dell’allerta meteo arancione prevista in Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole chiuse in diversi Comuni della Campania domani, lunedì 29 novembre 2021, a causa dell'allerta meteo arancione prevista fino alle ore 18 su gran parte del territorio regionale. Gli istituti scolastici resteranno chiusi in alcune città, su disposizione dei rispettivi primi cittadini. Tra queste, Ercolano, Volla, Ischia, Barano d’ Ischia, Casamicciola Terme e Forio in provincia di Napoli, Angri, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani, Siano in provincia di Salerno. A Napoli saranno chiusi invece i parchi e i giardini pubblici, ma resteranno aperte le scuole. Si prevedono infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

A Siano, in provincia di Salerno, il sindaco ha disposto anche la chiusura dalle 18,00 del 28 novembre alle 24,00 del 29 novembre 2021 della SP7 e della SP22 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Siano provvedendo al transennamento in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano località Sella di Siano.

La Protezione Civile della Regione Campania questa mattina ha prorogato di altre 24 ore l'avviso di allerta meteo arancione fino alle ore 18 di domani, lunedì 29 novembre. Sono previsti temporali, con forti raffiche di vento, mentre c'è il rischio di dissesti idrogeologici, con frane e smottamenti. Proprio oggi, a causa probabilmente del maltempo, nel centro storico di Napoli una strada nei pressi di piazza Carlo III ha ceduto: evacuate le 40 famiglie che abitavano nel palazzo antistante.

Leggi anche Allerta meteo in Campania, giovedì 4 novembre scuole chiuse in molti comuni

L'allerta arancione interesserà in particolare le seguenti aree: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento, mentre sul resto della regione è stata diramata l'allerta meteo Gialla e sono previste precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, e raffiche di vento nei temporali. Ma anche frane e colate rapide di detriti o di fango; ruscellamenti anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; esondazioni di fiumi.