Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo a Napoli, a piazza Carlo III sprofonda la strada in via Macedonio Melloni Il manto stradale cede nella strada parallela a via Bernardo Tanucci, sul posto i vigili del fuoco. Si valuta la chiusura alla circolazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sprofonda la strada in via Macedonio Melloni nei pressi di piazza Carlo III a Napoli. Il cedimento potrebbe essere legato al forte maltempo che in queste ore si è abbattuto su Napoli e la Campania. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno chiesto di chiudere la strada, mentre si attendono gli uomini della Protezione Civile per la messa in sicurezza. Via Macedonio Melloni è una strada che corre parallela a via Bernardo Tanucci. Quest'ultima confluisce poi in piazza Carlo III.