Allarme maltempo, a Bacoli l’incendio del campanile per la festa di Sant’Anna rinviato di un giorno A causa del maltempo l’incendio del campanile rinviato di 24 ore. Il sindaco: “Bisogna vivere gli eventi in sicurezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme raffiche di vento forte per maltempo. E a Bacoli, perla dell'area flegrea in provincia di Napoli, il tradizionale incendio del campanile per la festa di Sant'Anna del 25 luglio viene rinviato di 24 ore. Si terrà stasera, mercoledì 26 luglio 2023, alle 23,15, preceduto da uno spettacolo della banda musicale in piazza Marconi. C'è anche questo risvolto tra gli effetti del maltempo che si stanno vivendo in queste settimane in Campania. Dopo le forti ondate di calore, che hanno tenuto banco per circa 10 giorni, le altrettanto forti raffiche di vento, con l'allarme della protezione civile che terminerà stasera alle ore 20,00.

Il sindaco: "Bisogna vivere l'evento in sicurezza"

Anche le tradizionali feste locali purtroppo risentono dei cambiamenti climatici, sempre più impattanti sulla vita di tutti i giorni. A Bacoli, però, il Comune, guidato dal sindaco Josi della Ragione, è riuscito a trovare il risvolto positivo della medaglia, raddoppiando la tradizionale festa di Sant'Anna, con l'accensione delle luci dell'arco nella serata di ieri e l'incendio del campanile che avverrà stasera.

“Accese! È spettacolare l’Arco di Sant’Anna – ha commentato su Facebook il primo cittadino – Tantissimi bambini hanno riempito il Centro Storico per accendere acceso le Luminarie di Bacoli. E dare inizio alla festa più attesa dell’anno. Quante emozioni. Quanta bellezza. È la comunità che si ritrova, che fa squadra, che si unisce nella forza della tradizione. Questo tunnel enorme all’ingresso del paese, illumina la comunità. Con l’auspicio che queste giornate di festa grande possano aiutarci ad amare sempre di più Bacoli. Perché la nostra città ha bisogno dell’impegno e della passione di tutti. Abbiamo dedicato l‘accensione delle Luminarie di Sant’Anna a tutti i bacolesi che vivono lontano. Ovunque voi siate, vi vogliamo bene. È stato rinviato a domani, a causa della allerta meteo per vento, diramato dalla Protezione Civile Regionale, l’attesissimo Incendio del Campanile. Un rinvio che ci permette di vivere questo evento, in sicurezza.

Il programma della Festa di Sant'Anna di Bacoli del 26 luglio

Ore 20:30 – Concerto banda musicale in Piazza Marconi.

Ore 23:15 – Incendio Campanile di Sant’Anna.

Sarà spettacolare. Sarà un’emozione forte. Sarà la prima volta per la nostra città. Scegliete il posto migliore per ammirarlo al meglio. Musica, colori, fumogeni, campane a festa. Quanto è bello vedere il nostro paese così pieno di gente. Bellissimo. Viva Bacoli. Viva Sant’Anna. Insieme, vivremo una grande magia. Un passo alla volta.