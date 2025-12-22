Allarme borseggiatori alla stazione della Vesuviana di Garibaldi: “Agiscono in squadre”

Allarme borseggiatori alla stazione di Garibaldi della Vesuviana. "Agiscono in squadre da tre o più persone, zaini in spalla per camuffarsi tra turisti e viaggiatori pendolari, salgono sui treni e scendono dopo aver preso il bottino, del tutto indisturbati". A denunciarlo è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania. "È un fenomeno dilagante – spiega – che purtroppo sembra tornato a livelli intollerabili. Mancano i controlli della vigilanza, non ci sono avvisi dagli altoparlanti che allertino i turisti del pericolo dei borseggiatori. Purtroppo, in questo modo, i ladri hanno gioco facile".

La denuncia di Assoutenti Campania: "Viaggiatori preda dei ladri"

Il fenomeno sembra si stia intensificando in questi giorni pre-natalizi e c'è il rischio che possa esplodere nel corso della settimana, quando si prevede a Napoli l'arrivo di oltre un milione di visitatori. Molti utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi in città e raggiungere i vari eventi culturali organizzati dal Comune. "Abbiamo notato – prosegue Capasso – che gli avvisi per i borseggiatori non si trovano più e anche le guardie giurate sembra non siano sufficienti. O almeno noi non le abbiamo viste. Chiediamo all'Eav di intervenire, rafforzando subito i controlli e mettendo più avvisi che mettano in allerta i turisti, richiamandoli anche dagli altoparlanti. Non è possibile che una linea così frequentata sia ostaggio di questi ladri che agiscono in maniera sistematica e indisturbati. Piazza Garibaldi è la porta di accesso della città, il suo biglietto da visita. Difficoltà che si aggiungono ai disagi legati al servizio: oggi ci sono due treni fermi a Garibaldi".