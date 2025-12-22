napoli
video suggerito
video suggerito

Allarme borseggiatori alla stazione della Vesuviana di Garibaldi: “Agiscono in squadre”

La denuncia di Assoutenti Campania: “Viaggiatori preda dei ladri alla stazione della Vesuviana di Garibaldi”
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
1 CONDIVISIONI
Immagine

Allarme borseggiatori alla stazione di Garibaldi della Vesuviana. "Agiscono in squadre da tre o più persone, zaini in spalla per camuffarsi tra turisti e viaggiatori pendolari, salgono sui treni e scendono dopo aver preso il bottino, del tutto indisturbati". A denunciarlo è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania. "È un fenomeno dilagante – spiega – che purtroppo sembra tornato a livelli intollerabili. Mancano i controlli della vigilanza, non ci sono avvisi dagli altoparlanti che allertino i turisti del pericolo dei borseggiatori. Purtroppo, in questo modo, i ladri hanno gioco facile".

La denuncia di Assoutenti Campania: "Viaggiatori preda dei ladri"

Il fenomeno sembra si stia intensificando in questi giorni pre-natalizi e c'è il rischio che possa esplodere nel corso della settimana, quando si prevede a Napoli l'arrivo di oltre un milione di visitatori. Molti utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi in città e raggiungere i vari eventi culturali organizzati dal Comune. "Abbiamo notato – prosegue Capasso – che gli avvisi per i borseggiatori non si trovano più e anche le guardie giurate sembra non siano sufficienti. O almeno noi non le abbiamo viste. Chiediamo all'Eav di intervenire, rafforzando subito i controlli e mettendo più avvisi che mettano in allerta i turisti, richiamandoli anche dagli altoparlanti. Non è possibile che una linea così frequentata sia ostaggio di questi ladri che agiscono in maniera sistematica e indisturbati. Piazza Garibaldi è la porta di accesso della città, il suo biglietto da visita. Difficoltà che si aggiungono ai disagi legati al servizio: oggi ci sono due treni fermi a Garibaldi".

Cronaca
Trasporti
1 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, ordinanza brindisi vigilia di Natale e 31 dicembre: tutti i divieti e le strade coinvolte
Trasporti a Natale, Capodanno e Befana 2026, metro linea 1 non stop la notte del 31: orari di bus e funicolari
Il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro
Il piano della Prefettura e del Comune per i festeggiamenti sicuri
Capodanno, strade blindate dalla Polizia Locale: bonus di 670 euro a chi lavora di notte
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views