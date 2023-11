Allarme bomba per un trolley abbandonato su via Toledo: arrivano gli artificieri Un trolley abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba a via Toledo, nel cuore di Napoli: arrivano carabinieri e artificieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Allarme bomba su via Toledo, a Napoli: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre, un trolley abbandonato sulla popolare via dello shopping partenopeo ha fatto scattare l'allarme per la possibile presenza di un ordigno. Sul posto sono giunti i carabinieri assieme a vigili del fuoco e artificieri. Messa in sicurezza la zona, facendo allontanare i presenti, si è poi provveduto a far "brillare" la valigia, che è risultata essere un trolley abbandonato nei pressi di alcuni bidoni dell'immondizia, senza materiale esplosivo all'interno.

Non si tratta del primo caso di questo tipo, soprattutto nell'ultimo periodo: con l'alzarsi del livello di allerta dovuto ad una situazione internazionale sempre più incandescente (oltre all'invasione russa dell'Ucraina, i recenti bombardamenti di Israele nella striscia di Gaza), il livello di attenzione si è ulteriormente alzato. Lo scorso 30 ottobre era scattato un allarme bomba a due passi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per un trolley abbandonato nei pressi della Fontana del Nettuno: in quel caso, la valigia venne "recuperata" dal proprietario, allontanatosi lasciando il bagaglio incustodito e facendo scattare l'allarme. Pochi giorni prima era capitato un caso simile davanti ad una scuola di Aversa, dove era stata segnalata una valigetta abbandonata su una panchina. Anche in questo caso fu un falso allarme: la valigetta venne fatta brillare, ma risultò essere solo stata dimenticata dal proprietario. Nelle settimane precedenti, casi simili si erano verificati anche nei pressi della Questura di Napoli, altro edificio "sensibile" in ottica di sicurezza da possibili attentati.