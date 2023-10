Allarme bomba a piazza Municipio per un trolley abbandonato alla Fontana del Nettuno, il Comune chiama gli artificieri un trolley sospetto abbandonato nei pressi della Fontana del Nettuno. L’episodio questa mattina alle 9,30. Il proprietario è arrivato poco dopo ed è stato identificato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme bomba in piazza Municipio questa mattina a Napoli per un trolley sospetto abbandonato nei pressi della Fontana del Nettuno, proprio di fronte alla sede del Comune di Napoli di Palazzo San Giacomo. Il trolley era stato lasciato incustodito nei pressi di un muretto che delimita l'area della fontana. Il Comune di Napoli, non appena si è accorto di questa situazione, ha chiamato gli artificieri che si stanno recando sul posto. "Il trolley sarà fatto brillare dagli artificieri che si stanno recando sul posto", ha affermato il Comune.

È probabile quindi che oltre alla recinzione dell'area, già predisposta, ci sarà una breve limitazione del passaggio nell'area di piazza Municipio. Poco dopo l'allarme, intanto, sul posto e sopraggiunto il proprietario del trolley abbandonato che era nei pressi. Le forze dell'ordine presenti sul posto stanno provvedendo all'identificazione.