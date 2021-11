All’Arenella spari contro auto e negozio cinese, esplosi 14 colpi Paura a Napoli, nel centralissimo quartiere Arenella, dove stanotte sono stati esplosi 14 colpi di arma da fuoco contro un’auto e un negozio cinese in via Battistello Caracciolo, la strada che collega piazzetta Canneto a via Salvator Rosa. Di questi, 9 colpi hanno centrato l’auto, parcheggiata lungo la strada. Altri 5 fori di proiettile sono stati trovati in corrispondenza del negozio.

A cura di Pierluigi Frattasi

(Immagine da Google Maps)

Paura a Napoli, nel centralissimo quartiere Arenella, dove stanotte sono stati esplosi 14 colpi di arma da fuoco contro un'auto e un negozio cinese in via Battistello Caracciolo, la strada che collega piazzetta Canneto a via Salvator Rosa. La vettura, una Mercedes in uso a un cittadino di origini cinesi, incensurato, titolare di un'attività commerciale lungo la stessa strada, era parcheggiata all'altezza del civico 22. Sul posto, nella giornata di oggi, domenica 7 novembre, sono intervenuti i carabinieri della stazione Stella, intorno alle 14.30, per segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco contro un'autovettura parcheggiata.

Dai primi riscontri, è emerso che la vettura è stata colpita da 9 proiettili. Successivamente sono stati rilevati altri 5 fori di proiettili verosimilmente esplosi contro il negozio della vittima. Il tutto sarebbe accaduto questa notte. Per fortuna non si contano feriti. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Stella per accertare natura dell'evento e per identificare eventuale responsabile. Non è escluso che possano essere utilizzate le immagini catturate dalle numerose telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona, per cercare di individuare e identificare i responsabili del gesto. Il raid sarebbe avvenuto nel cuore della notte, ma la strada è una delle più frequentate della città, anche nelle ore notturne, soprattutto il sabato e la domenica sera, perché collega i quartieri collinari del Vomero e dell'Arenella al centro storico. Nella zona, peraltro, si trovano molti edifici residenziali. Per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori.