All Riviera di Chiaia apre un nuovo grande hotel 5 stelle: sarà uno dei più lussuosi di Napoli Sorgerà nel prestigioso Palazzo Caravita di Sirignano, di origine cinquecentesca. Accordo con il gruppo inglese di hotel di lusso Rocco Forte. Aprirà nel 2025.

A cura di Pierluigi Frattasi

Palazzo Caravita di Sirignano / Foto FAI

A Napoli presto aprirà un nuovo grande hotel a 5 stelle della catena di alberghi di lusso Rocco Forte. La raffinata struttura ricettiva sorgerà nella prestigiosa sede di Palazzo Caravita di Sirignano, splendido edificio di origine cinquecentesca sulla Riviera di Chiaia, accanto al Museo di Villa Pignatelli e proprio di fronte alla Villa Comunale e al Lungomare di via Caracciolo, che ospita periodicamente tantissimi eventi di richiamo in città.

È l'ex sede della compagnia Tirrenia

L'edificio monumentale dal 1937 era la sede della compagnia di navigazione Tirrenia. Nel 2017 è stato acquistato dall'imprenditore napoletano Nunzio Colella, amministratore delegato del Gruppo Capri e proprietario di importanti griffes della moda, come Alcott e Gutteridge, con l'idea di realizzare un grande hotel di lusso. Chiusa la parentesi della pandemia del Covid, che ha rallentato un po' le operazioni, è arrivato in questi giorni l'accordo per la gestione della struttura alberghiera.

Accordo tra i gruppi Rocco Forte e Colella

L'hotel, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, entrerà nella grande catena di alberghi di lusso del gruppo britannico Rocco Forte, in partnership con Colella. Rocco Forte è già presente in Italia a Roma, con gli hotel De Russie e Il De la Ville, e a Palermo con Villa Igiea. Un altro segnale della crescente appetibilità della città di Napoli per il turismo di tutto il mondo. Sempre più gruppi internazionali vogliono investire in città per creare strutture di altissima qualità, come dimostrano l'apertura recente di un nuovo boutique hotel 5 stelle del gruppo LHP Hotel e il progetto per il nuovo hotel 5 stelle Marriott in piazza Municipio.

L'apertura prevista nel 2025

Il progetto di restauro di Palazzo Caravita di Sirignano a Napoli prevede di realizzare una grande struttura ricettiva, raffinata ed esclusiva. Un lavoro coordinato da una equipe di esperti architetti, che mira a conservare e valorizzare le opere di pregio già presenti all'interno dell'edificio, il tutto sotto l'attenta supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali. L'apertura è prevista nel 2025.

L'hotel nascerà alla Riviera di Chiaia, strada che è stata recentemente riqualificata per i lavori della metropolitana. Sarà facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, oltre alle linee del bus, infatti, potrà beneficiare della vicinanza delle due stazioni della metropolitana Linea 6 di Arco Mirelli e San Pasquale, le quali al momento del taglio del nastro dovrebbero essere già pronte e aperte.

L'edificio monumentale nato nel Cinquecento

Palazzo Caravita di Sirignano, come riporta la sezione del FAI I luoghi del cuore, "fu il primo edificio ad essere eretto lungo la Riviera. Edificato nel XVI secolo, per desiderio del marchese della Valle Siciliana Ferdinando Alarcon, un generale spagnolo al servizio di Carlo V". Il palazzo fu poi ampliato e abbellito nel corso dei secoli. Nell'Ottocento fu profondamente rinnovato, su disegno dell'architetto Fausto Niccolini.

"Dopo il 1860, l'edificio fu acquistato dal barone Luigi Compagna, che lo destinò a residenza di famiglia fino al 1885 circa, quando il figlio del barone Luigi, il senatore Francesco Compagna, lo alienò al principe Giuseppe Caravita di Sirignano, il quale lo trasformò su progetto dell'ingegnere Ettore Vitale, dotandolo di una seconda torre a scarpata, simmetrica a quella antica e facendone ridecorare gli interni da prestigiosi artisti dell'epoca". L'edificio divenne poi, come detto, sede delle compagnia di navigazione Tirrenia, di cui ha ospitato gli uffici per quasi un secolo, prima di essere acquistato da Colella.