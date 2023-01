A Napoli nuovo hotel di lusso a Fuorigrotta: è LHP Palace, con piscina panoramica e ristorante Il prestigioso albergo ha aperto i battenti a Fuorigrotta, in viale Augusto. All’interno ristorante esclusivo, centro benessere e piscina panoramica.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli ha aperto un nuovo albergo di lusso con servizi 5 stelle. Si tratta del Palace & SPA di LHP di Fuorigrotta. Un boutique hotel con piscina, centro benessere, la "Vesuvian Beauty Spa", sauna e ristorante, il "Francy Restaurant", che offre ai suoi clienti una cucina internazionale e tradizionale, con prodotti di altissima qualità. Il nuovo hotel sorge in viale Augusto, a poca distanza dallo Stadio Diego Armando Maradona e dalla Mostra d'Oltremare, con una facile accessibilità anche al centro storico e al Lungomare della città, grazie ai collegamenti con i mezzi pubblici.

Gli hotel di lusso a Napoli

L’albergo fa parte del gruppo LHP Hotels, che ha alberghi di lusso anche a Milano, Roma, Firenze, Siena, Montecatini Terme a Santa Margherita Ligure, tra gli altri. Il Palace & SPA di Napoli si aggiunge alla già ricca offerta di attività ricettive di lusso a Napoli, che conta quattro alberghi di categoria 5 stelle: Vesuvio, Parker's, Romeo, The Britannique, nell'attesa dell'inaugurazione del W Hotel Lifestyle a 5 stelle di Marriott in piazza Municipio, prevista per il 2024.

Il Palace & SPA di Fuorigrotta è dotato di suites e camere eleganti. Il design degli interni è moderno, raffinato e esclusivo. All'interno si trovano diversi servizi di lusso: il Ristorante Francy, una SPA con piscina, area relax, bagno turco, sauna e doccia emozionale, solarium, bar e piscina panoramica. Ci sono poi due meeting room.

Il ristorante esclusivo con cucina tradizionale e internazionale

All’interno dell’Hotel Napoli Palace & Spa si trova anche il Ristorante Francy. Tutti i piatti sono realizzati a partire da materie prime di alto livello e pregio. Lo chef propone sia i piatti della tradizione partenopea, anche rivisitati, che quelli dell'alta cucina internazionale. Il menu à la carte varia in base alle stagioni e offre piatti a base soprattutto di prodotti locali.