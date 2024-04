video suggerito

Quanto costa mangiare al ristorante di Peppe di Napoli: menù e prezzi Il noto pescivendolo napoletano, star dei social, è ora un concorrente del reality L'Isola dei Famosi. La sua pescheria e il suo ristorante si trovano a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È una vera e propria star dei social, soprattutto di TikTok: Peppe di Napoli, pescivendolo napoletano, 51 anni, è diventato famoso con il suo motto "a cascata", frase che utilizza per pubblicizzare in video i suoi prodotti. La popolarità di Peppe di Napoli è destinata sicuramente ad aumentare, dal momento che, attualmente, il pescivendolo partenopeo è uno dei concorrenti de "L'Isola dei Famosi", reality show targato Mediaset. Il 51enne arriva da una famiglia di pescatori e pescivendoli: oltre ai profili TikTok, infatti, Peppe di Napoli gestisce una pescheria, poi diventata anche ristorante, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Il menù e i prezzi del ristorante di Peppe di Napoli

Negli ultimi anni, alla pescheria di famiglia a Pianura, Peppe di Napoli ha affiancato una vera e propria attività di ristorazione, trasformando il locale in una risto-pescheria. Sia a pranzo che a cena, il ristorante di Peppe di Napoli propone antipasti, primi e secondi, più dolci e amari a fine pasto, al prezzo di 30 euro a persona. Un menù fisso, dunque, quello proposto nel locale di Peppe di Napoli: trattandosi di una pescheria, naturalmente, i piatti che lo compongono variano molto spesso, in base alla disponibilità del pescato del giorno.

Dove si trova il ristorante

Come detto, l'attività lavorativa di Peppe di Napoli è legata al quartiere Pianura, alla periferia Ovest del capoluogo campano. Sia la pescheria che il ristorante, infatti, si trovano in via Pallucci.