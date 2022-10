Alessio morto di meningite a 8 anni, i funerali oggi a Teano: lutto cittadino Colpito da meningite fulminante a fine settembre, era ricoverato in rianimazione al Santobono di Napoli. Domenica sera il decesso improvviso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto a Teano per la scomparsa prematura del piccolo Alessio, morto a 8 anni dopo essere stato colpito da una violenta forma di meningite fulminante. Il sindaco del Comune del Casertano, Giovanni Scoglio, ha proclamato il lutto cittadino. I funerali si terranno oggi, martedì 11 ottobre 2022, alle ore 11,30. Il bimbo era ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Ma le sue condizioni, nonostante le cure mediche del caso, si sono aggravate, fino al decesso, avvenuto nella serata di domenica. La morte improvvisa del bimbo ha suscitato grande commozione in tutta la Campania ed in particolare a Teano, comune di cui era originario. Il corpo del piccolo è stato trasferito da Napoli a Teano, dove sarà sepolto, nel cimitero locale, dopo le esequie.

Colpito da meningite fulminante a fine settembre

Il bimbo aveva accusato i primi sintomi a fine settembre e da allora non era più andato a scuola. Dopo le prime cure mediche, si è accertato che il piccolo era stato colpito dal meningococco "neisseria meningitidis", la forma più grave della malattia che, se non diagnosticata in tempo, può rivelarsi letale. Il sindaco di Teano ha avvisato la cittadinanza di quanto avvenuto, invitando a non creare allarmi ingiustificati. Domenica sera, poi, la notizia del tragico decesso, annunciata dal primo cittadino: "Ci sono notizie, a seguito delle quali, le parole si svuotano di significato. È il momento del dolore, è il momento del silenzio, è il momento di stringerci, come comunità, attorno alla famiglia del piccolo Alessio e di pregare, tutti insieme, per la sua anima. L’Amministrazione comunale tutta esprime profondo cordoglio alle famiglie Rotondo e Croce" ha scritto su Facebook.