Meningite: è morto il piccolo Alessio, il bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono a Napoli Il bimbo, residente a Teano, nel Casertano, è purtroppo deceduto nella tarda serata di ieri nel nosocomio pediatrico partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

Purtroppo non ce l'ha fatta Alessio, il bambino di 8 anni ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli a causa di una grave meningite: il piccolo è deceduto nel nosocomio pediatrico partenopeo nella serata di ieri, domenica 9 ottobre. A confermare la morte del bambino è stato Giovanni Scoglio, sindaco di Teano, cittadina del Casertano nella quale il piccolo Alessio viveva: "Ci sono notizie, a seguito delle quali, le parole si svuotano di significato. È il momento del dolore, è il momento del silenzio, è il momento di stringerci, come comunità, attorno alla famiglia del piccolo Alessio e di pregare, tutti insieme, per la sua anima. L’Amministrazione comunale tutta esprime profondo cordoglio alle famiglie Rotondo e Croce" ha scritto su Facebook il primo cittadino intorno alle 22 di ieri, domenica 9 ottobre.

Da quanto si apprende, il bambino di 8 anni aveva contratto il virus proprio in una scuola di Teano: la meningite che ha colpito il piccolo Alessio è quella causata dal meningococco "neisseria meningitidis", la forma più grave della malattia che, se non diagnosticata in tempo, può rivelarsi letale. Era stato ancora il sindaco Scoglio a rendere noto del caso di meningite verificatosi a scuola, consigliando soltanto ai contatti stretti – ovvero i famigliari, compagni di classe e docenti – di rivolgersi al proprio medico, e invitando tutti gli altri a non lasciarsi andare a inutili allarmismi.