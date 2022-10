Caso di meningite in una scuola di Teano: bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono Un caso di meningite in una scuola di Teano, bambino di 8 anni ricoverato al Santobono di Napoli per le cure del caso. Il sindaco: “No allarmi ingiustificati”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un caso di meningite all'interno di una scuola di Teano, in provincia di Caserta: un bambino di 8 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è tenuto sotto stretta sorveglianza. La conferma arriva dal sindaco teanese, Giovanni Scoglio, che ha fatto scattare il protocollo previsto in questi casi, pur senza allarmismi. In ogni caso, il primo cittadino ha fatto sapere che terrà la situazione costantemente monitorata e che aggiornerà la cittadinanza su eventuali sviluppi.

"I soli contatti stretti", ha spiegato il sindaco, "ovvero familiari conviventi, compagni e docenti di classe, dovranno rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, che sono stati già preallertati, per iniziare la relativa terapia farmacologica. Per tutti gli altri", ha aggiunto il primo cittadino teanese, "non c'è alcun motivo di creare allarmismi ingiustificati. Ad ogni modo, in presenza di sintomatologie anomale, basta contattare il proprio medico di base o pediatra di libera scelta. Monitoreremo l'evolversi della situazione e, all'occorrenza, seguiranno aggiornamenti", ha concluso Scoglio.

La meningite contratta dal bimbo è quella provocata dal meningococco Neisseria meningitidis, ovvero una delle forme più gravi, che ha un periodo di incubazione variabile da uno a dieci giorni, e con un esordio improvviso caratterizzato da febbre, mal di testa forte, rigidità della nuca, nausea, vomito e frequente esantema. Si tratta, in ogni caso, di un tipo di meningite curabile se diagnosticata in tempo utile: nelle forme più gravi e non immediatamente accertate, invece, rischia di essere letale.