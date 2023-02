Alessandro Siani: “Togliere il reddito di cittadinanza? Il tema è trovare lavoro” “Togliere il reddito di cittadinanza? Il vero problema è trovare lavoro”: così Alessandro Siani alla presentazione del suo nuovo film.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Il tema vero è trovare lavoro, non togliere il reddito di cittadinanza". Alessandro Siani torna su un tema a lui particolarmente caro in occasione della presentazione del suo ultimo film, "Tramite Amicizia". "Il problema non è togliere il reddito di cittadinanza", ha spiegato l'attore partenopeo, "ma trovare il lavoro, perché se non si trova una soluzione la gente continuerà a lasciare il Paese e il problema non sarà più il reddito, ma la cittadinanza".

Fianco a fianco con i lavoratori Whirlpool di Napoli

Ironia tagliente a parte, Alessandro Siani ha spesso preso posizione anche nelle vertenze sindacali operaie: come nel caso degli operai della Whirlpool di via Argine, quando l'attore e comico partenopeo si presentò nel settembre 2021 a sostenere la causa dei lavoratori con un comizio pubblico. Tema a lui particolarmente caro: come ha spesso raccontato, il padre era stato un cassaintegrato dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco. E di recente è stata la voce fuori campo del docufilm "Via Argine 310", dedicato proprio alla vertenza dei lavoratori Whirlpool.

Siani: "Reddito di cittadinanza va migliorato, non abolito"

Da qui, dunque, il suo interesse per un tema così caldo come il lavoro, da sempre uno dei più delicati soprattutto a Napoli. "Lo strumento del reddito può essere modificato e migliorato come tutte le cose, ma nasce proprio dalla mancanza di lavoro", ha spiegato ancora Siani, ricordando che "ci sono persone che a 50 anni perdono il lavoro e altre che a 50 non lo hanno ancora trovato. I ragazzi faticano a trovare lavoro, le famiglie a pagare le bollette. Siamo in un periodo storico", ha proseguito, "in cui un'influenza può durare più dello stipendio".