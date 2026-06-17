Paziente guarita dal tumore dona all’ospedale del Mare la “campanella del sollievo”, suonata da chi finisce le cure

Inoltre, nella sala d’attesa dell’UOC di Oncologia dell’ospedale sono stati anche installati alcuni quadri, donati da due artiste.

La campanella del sollievo donata all’ospedale del Mare

Un gesto di grande umanità e altruismo, da chi ci è passato, quello di Cinzia, paziente guarita da un tumore, che ha donato la cosiddetta "campanella del sollievo" all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stata in cura. La campanella è quella che viene convenzionalmente suonata dai pazienti oncologici al termine del loro percorso di cure, per simboleggiare un nuovo inizio; e così, questa mattina, è stata installata nel Day Hospital del nosocomio napoletano.

Inoltre, con l'obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti, le artiste Greta Paliotti e Rossana Diasparra hanno donato all'ospedale del Mare alcun quadri da loro realizzati. Le opere sono state installate nella sala d'attesa dell'UOC di Oncologia del nosocomio, alla presenza dell'artista Greta Paliotti, dei direttori sanitario e amministrativo Giuseppe Vitiello e Massimo Barresi e del direttore dell'UOC di Oncologia Bruno Daniele. Infine, al termine dell'installazione dei quadri e della "campanella del sollievo", il cantautore Carmine Lauretta, in arte Vesuviano, ha cantato alcuni suoi brani per i pazienti e i loro familiari, mentre la pasticceria Colmayer ha offerto i loro dolci più famosi, i "Via col vento", a tutti i presenti.

Uno dei quadri donati

"Momenti come questo rafforzano il legame tra ospedale, pazienti e comunità, ricordandoci che la medicina più efficace nasce dall'incontro tra professionalità e attenzione alla persona" ha dichiarato Bruno Daniele. "La cura non è fatta soltanto di terapie e competenze cliniche, ma anche di umanità, vicinanza e speranza. Le opere donate oggi, insieme all'installazione della Campana del Sollievo, rappresentano un messaggio importante per i nostri pazienti e per le loro famiglie: nessuno è solo nel proprio percorso di cura" ha dichiarato Maria Corvino, direttore sanitario aziendale.

"La Campanella del Sollievo sarà il simbolo di una tappa raggiunta, di una battaglia affrontata con coraggio e della possibilità di guardare al futuro con fiducia .Ringraziamo di cuore le artiste Greta Paliotti e Rossana Diasparra, il cantante Vesuviano, il maestro pasticciere Colmayer e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa" ha dichiarato, infine, Gaetano Gubitosa, direttore generale dell'ospedale del Mare.