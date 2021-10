Alberto Angela a San Gregorio Armeno, botteghe aperte stanotte per girare la puntata di Natale Le botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno aperte fino a tardi, stanotte, per Alberto Angela. Il popolare divulgatore è arrivato nella strada dei maestri pastorai questa notte per le riprese di “Stanotte a…Napoli”, la puntata speciale del format di Rai Uno che andrà in onda la notte di Natale e si è intrattenuto con i maestri presepiai, concedendosi anche ai selfie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno aperte fino a tardi, stanotte, per Alberto Angela. Il popolare divulgatore è arrivato nella strada dei maestri pastorai questa notte per le riprese di "Stanotte a…Napoli", la puntata speciale del format di Rai Uno che andrà in onda la notte di Natale, il 25 dicembre 2021. Angela ha incontrato gli artigiani, concedendosi anche ai selfie. Nello speciale Angela racconterà l'antica arte della fabbricazione dei presepi e dei pastori napoletani, fiorita tra il Seicento e il Settecento e divenuta poi famosa in tutto il mondo. Per le riprese è stato anche anticipato l'allestimento delle luminarie natalizie offerte dalla Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola. Ad accogliere Alberto Angela il presidente dell'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, Gabriele Casillo: "È un grande onore avere Alberto Angela in visita a San Gregorio Armeno".

Cosa si vedrà in "Stanotte a Napoli"

Ma cosa si vedrà nella puntata di Stanotte a… dedicata a Napoli? Alberto Angela porterà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie della città. Scenderà nei meandri delle Catacombe di San Gennaro, complesso sotterraneo che collega Capodimonte e il Rione Sanità e che ha custodito in passato, come indica il nome, le spoglie del Santo Patrono della città.

Racconterà, poi, dei tesori custoditi all'interno del Palazzo Reale che domina piazza del Plebiscito, tra i simboli nel mondo della città. Per l'occasione, come già accaduto in passato durante la fortunata serie di "Stanotte a…", ad impreziosire la puntata di sarà anche Giancarlo Giannini, che interpreterà il Re Carlo di Borbone. Tra le altre location scelte anche la Galleria Umberto I di Napoli, via Verdi e il Teatro San Carlo, nonché Palazzo Serra di Cassano, in via Monte Di Dio.