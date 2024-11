video suggerito

Albero sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima piantato nella Villa Floridiana Un esemplare di Ginkgo Biloba, l'albero della Pace, sarà piantato nella Villa Floridiana del Vomero giovedì, in occasione della Festa dell'Albero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un esemplare di Ginkgo Biloba, l'albero della Pace (a sinistra). La Villa Floridiana (a destra)

Un esemplare di Ginkgo Biloba, l'“Albero della Pace”, sarà piantato nel parco della Villa Floridiana al Vomero giovedì 21 novembre prossimo, in occasione della Festa dell’Albero 2024. Si tratta di una pianta dall’alto valore simbolico per essere stata l’unico vegetale sopravvissuto alle radiazioni nucleari dopo il lancio della bomba atomica su Hiroshima nel 1945.

"Far mettere a dimora questa alberatura dagli studenti – spiega Maria Teresa Ercolanese, di Gazebo Verde – assume una valenza straordinaria come simbolo di pace, resilienza e bellezza, assolutamente attuale in un momento storico in cui troppe guerre circondano il Mediterraneo e l’Europa. Altre alberature di basso fusto saranno donate alla scuola vincitrice della caccia al tesoro botanica ed a tutte le altre scuole partecipanti".

La Festa dell'Albero quest'anno durerà tre giorni, dal 21 al 23 novembre 2024. Nella prima giornata si terrà una manifestazione con gli studenti. Il secondo giorno sarà dedicato ad un focus sul verde urbano a distanza di quattro anni dal primo rapporto sul verde urbano del 2020 e nel terzo giorno si inaugurerà la Phytolacca Dioica di Piazza degli Artisti, primo albero monumentale del Vomero.

Festa dell'Albero a Napoli, il programma

Giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 09,00 -13,30, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 con l’obiettivo di diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con il Comitato Gazebo Verde, l’Associazione GEA, il Comitato Civico Vomero e con il contributo della società commerciale SOLE 365 si terrà la terza edizione della Festa dell’Albero in Floridiana.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Municipalità V Arenella-Vomero, ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, ricordandone il ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale e il contrasto alla crisi climatica, e promuoverne la conoscenza attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni di cittadini alla tutela e cura del Verde.

Il 21 novembre nel corso della mattinata nel parco della Villa Floridiana le Associazioni coinvolgeranno attivamente studenti e cittadini in un percorso reale di consapevolezza ecologica e di conoscenza del parco storico vomerese.

Il programma della giornata prevede, dalle 09.00 alle 13.30, nel Parco della Villa Floridiana, una caccia al tesoro botanica per gli studenti delle scuole medie partecipanti, finalizzata alla conoscenza del ruolo e delle caratteristiche di alcune alberature selezionate, a cura di Agenzia Zebby Animation, una simulazione di intervento di potatura in tree climbing, a cura Rami s.r.l.s, ed infine la premiazione della caccia al tesoro botanica. Nel corso dell’evento sarà donato, con il contributo della società “Sole365” un albero della specie Ginkgo Biloba definito “Albero della PACE” dall’ alto valore simbolico per essere l’unica pianta sopravvissuta dopo il lancio della bomba atomica su Hiroshima nel 1945.

Il 22 Novembre, alle 10.00, nella Sala Ruotolo della V Municipalità il programma della giornata prevede un incontro con esperti e rappresentanti delle Istituzioni con “II° Rapporto sul Verde Urbano”, un focus sullo stato del verde urbano quattro anni dopo il I° Rapporto e sugli esempi virtuosi di collaborazione pubblico-privato nella gestione del verde cittadino.

Dopo i saluti di Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, Clementina Cozzolino, presidente V Municipalità Comune di Napoli e Tiziana D’Aniello, assessora al Verde Urbano V Municipalità, interverranno: Emma Buondonno, consigliere Ordine Architetti P.P.C Napoli e provincia, Antonio Di Gennaro, agronomo territorialista, Francesco Escalona, architetto, presidente di Nuove Rigenerazioni Campane, Ettore Morra , presidente 100×100 Naples Projects & Crowdfunding, Fiorella Saggese, presidente Commissione Salute e Verde Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, assessore al Verde e Salute Comune di Napoli, Danilo Tomo arboricoltore ETW e Vincenzo Topa, agronomo.

Per il terzo giorno, sabato 23 novembre dalle ore 10,30, la Presidente Clementina Cozzolino facendo seguito alla celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi del 21 novembre, inaugurerà la Phytolacca Dioica sita in Piazza degli Artisti, primo albero monumentale della V Municipalità, alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente Fulvio Bonavitacola, l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo; l'Assessore comunale al Verde e Salute Vincenzo Santagada, l'assessora al verde urbano municipale Tiziana D'Aniello e la Presidente della Commissione Ambiente Isabella Continisio. Saranno presenti anche rappresentanti dell’ Associazione Gea e.t.s, Comitato Gazebo Verde e Comitato Civico Vomero, promotori dell’inserimento dell’albero nel novero delle piante monumentali della Regione Campania.

Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, ha dichiarato:

“La valorizzazione dell'albero monumentale ha cambiato il volto a Piazza degli Artisti. La realizzazione dell'aiuola che lo accoglie e la variazione del flusso veicolare hanno liberato un ampio spazio pedonale ai vomeresi. Questo è il primo passo verso un miglioramento della piazza con ancora più spazi verdi”.