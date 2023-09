Alberghetto a “luci rosse” scoperto nel Casertano, le prostitute versavano 20 euro al titolare Inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Per gli investigatori, il titolare tollerava e sfruttava la presenza delle escort.

A cura di Pierluigi Frattasi

Hotel a “luci rosse” scoperto dai carabinieri a Teverola, nel Casertano. I militari dell'Arma hanno sequestrato in via preventiva la struttura ricettiva che veniva utilizzata per la prostituzione. Dalle indagini è emerso anche che il titolare tollerava abitualmente la presenza delle escort all'interno dello stabile, mettendo a disposizione le stanze per l'attività, nonché ricevendo direttamente il compenso pari a circa 20 euro.

Le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotte dai carabinieri di Teverola lo scorso mese di agosto. Nella tarda serata di ieri, i militari dell'Arma della locale stazione hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della struttura ricettiva utilizzata per la prostituzione.

L'attività dei militari ha avuto origine da alcuni controlli effettuati dal Comando Stazione di Teverola, insospettito dal continuo afflusso di persone – a qualsiasi ora del giorno e della notte – nella struttura ricettiva, ubicata nei pressi di una delle arterie principali che conducono alla cittadina dell'Agro aversano.

Sequestrato l'alberghetto a luci rosse

I militari hanno effettuato il controllo degli ospiti e, a seguito di approfondimenti, sono riusciti ad accertare che il titolare della struttura tollerasse l'attività, favorendola e sfruttandola. A riscontro dell'attualità della condotta illecita posta in essere dal titolare, i militari all'atto del sequestro dell'immobile, composto da sette stanze, hanno nuovamente sorpreso all'interno clienti e prostitute.