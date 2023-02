Al Vomero un nuovo parco per i bimbi con campi di padel ai Camaldolilli: ecco il progetto Tangenziale di Napoli e Comune vogliono valorizzare l’area verde di via Camaldolilli: potrebbe diventare un parco per i bimbi con campi di padel.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il rendering di uno dei progetti presentati alla V Municipalità, firmato dall’architetto Diego Marotta

L'area che si trova sopra la Galleria Camaldolilli della Tangenziale di Napoli potrebbe rinascere come parco verde con le giostrine per i bambini, con scivoli, altalene e campi di padel. Alla zona che si trova in un'area fortemente urbanizzata e popolata, di pertinenza della Tangenziale, si accede da via Camaldolilli.

Il progetto per valorizzare l'area

Oggi quel terreno, di circa 4mila metri quadrati, è inutilizzato, ma sono tante le richieste arrivate da parte dei cittadini nel corso degli anni per poter sfruttare quegli spazi e dedicarli ad usi utili per la collettività. Il tema è stato all'attenzione anche della V Municipalità Vomero-Arenella, che lo scorso novembre ha individuato “come scopo principale dell'utilizzo il favorire il rispetto dell'ambiente e garantire la fruibilità a tutti i cittadini”.

Il bando per presentare i progetti

Anche la società Tangenziale di Napoli spa è favorevole a valorizzare quell'area, “in considerazione dell'interesse della cittadinanza e della comunità locale”. Per questo motivo, in accordo con la V Municipalità, ha indetto una procedura di selezione per il miglior progetto. È stato indetto un bando e si potranno inviare le proposte fino a marzo. Alla fine sarà stipulata una convenzione. Il concessionario si impegnerà a gestire l'area, a curarla e tenerla pulita, raccogliendo i rifiuti. La concessione dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2035.

Ci sono ovviamente delle condizioni: sull'area non si possono fare scavi o costruzioni, installare cartelloni pubblicitari o cose simili. Tangenziale valuterà i progetti pervenuti, con una commissione formata da 3 membri di cui due nominati da Tangenziale e uno dalla V Municipalità.

Uno dei progetti presentati alla Municipalità, realizzato dall'architetto Diego Marotta, con i suoi collaboratori, prevede la realizzazione di un parco con le giostrine per i bimbi: con attrezzature di quartiere per gioco e sport private ad uso pubblico.