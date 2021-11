Al Policlinico Vanvitelli visite gratuite per la prevenzione dei tumori della testa e del collo Visite gratuite a Policlinico Vanvitelli di Napoli in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo il 23 novembre.

A cura di Federica Grieco

Martedì 23 novembre 2021 si celebra la prima Giornata nazionale di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo promossa dalla Società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale. Per occasione, l'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli ha organizzato visite gratuite per sensibilizzare i cittadini sul tema.

L'Unità operativa complessa di Otorinolaringologia e della Chirurgia cervico-facciale del Policlinico Vanvitelli ha aderito a questa giornata tutta dedicata alla prevenzione di questo tipo di tumori. In tale giorno, verranno gli specialisti della U.o.c. diretta da Gaetano Motta eseguiranno visite specialistiche e indagini strumentali. Nel caso delle neoplasie della testa e del collo, alcuni dei sintomi che si manifestano sono disfonia, tosse, difficoltà di deglutizione, ostruzione nasale, epistassi, emottisi, tumefazione del collo, neoformazioni del cavo orale.

La prevenzione resta la prima arma nella lotta contro qualunque tipo di tumore. Ed è per questo che giornate del genere sono importanti per permettere ai cittadini di sottoporsi ad esami importanti e in maniera completamente gratuita e soprattutto per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. I controlli gratuiti verranno effettuati dalle 9 alle 14 di martedì 23 novembre presso l'ambulatorio di otorinolaringoiatria, al piano terra dell'edificio 17 al civico 5 di via Pansini.

Per potersi sottoporre a questo tipo di esami, sarà necessario prenotarsi, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica orl.vanvitelli@gmail.com, indicando i propri contatti e la sintomatologia. Le persone che decideranno di aderire all'iniziativa saranno successivamente contattate per fissare un appuntamento. L'azienda ospedaliera ha assicurato che, nel caso dovessero arrivare numerose richieste, le visite, che saranno effettuate nel rispetto delle norme anti Covid, saranno programmate anche nei giorni successivi.