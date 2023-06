Al lido Mappatella di Mergellina montata una mini-piscina abusiva: rimossa dai vigili Polizia Locale e Capitaneria di porto hanno fatto smantellare l’installazione. Borrelli (AVS): “La spiaggia libera deve essere di tutti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Montano una mini-piscina non autorizzata alla Rotonda Diaz sul Lungomare di via Caracciolo e la riempiono allacciando un tubo alle docce pubbliche. Ma arrivano gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto e fanno rimuovere tutto. È accaduto questa mattina al Lido Mappatella. A denunciare la situazione il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): "La Municipale ha smantellato tutto prima che ne realizzassero una seconda. Le spiagge libere sono dei cittadini”. Un'immagine non nuova a Napoli. Con l'arrivo dell'estate il Lungomare è sempre più affollato. Mentre le pisicinette abusive stanno spuntando in questi giorni in diversi quartieri della città, anche in strada.

Arrivano i vigili e la capitaneria

Stamattina la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale sono intervenute alla Rotonda Diaz, dove alcune persone avevano montato una piscinetta in prossimità del cosiddetto Lido Mappatella. "Una piscinetta fuori terra – racconta Borrelli – riempita con un allaccio abusivo alle docce pubbliche comunali destinate ai bagnanti". Diversi cittadini hanno segnalato la questione al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo aver ricevuto la segnalazione dai cittadini – aggiunge Borrelli – abbiamo allertato la Polizia Municipale e la capitaneria di Porto che hanno effettivamente riscontrato ciò che era stato denunciato. Gli agenti hanno provveduto a smantellare tutto visto che era in programma di realizzare addirittura una seconda piscina ancora più grande". "Il tutto – conclude il deputato assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli – a spese della collettività visto che utilizzavano l'acqua pubblica. Le spiagge libere cittadine sono davvero poche ed allora quelle ancora accessibili devono essere tutelate e salvaguardate".