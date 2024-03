Al Conservatorio di Napoli concerto ad un anno dalla scomparsa di Ryūichi Sakamoto, il grande compositore e pianista giapponese Il Conservatorio napoletano celebra Ryüichi Sakamoto, il grande compositore e pianista giapponese, scomparso nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Conservatorio di musica a Napoli

Il Conservatorio di Napoli di San Pietro a Majella, celebra la "Giornata europea della Musica Antica" e omaggia il grande compositore e pianista giapponese Ryüichi Sakamoto ad un anno dalla scomparsa: due gli appuntamenti che questa settimana animeranno la Sala Scarlatti del San Pietro a Majella nell’ambito della rassegna “I Concerti del Conservatorio 2024”.

Il primo dei due eventi si svolgerà giovedì 21 marzo e vedrà anche quest’anno il Conservatorio protagonista delle iniziative che la Rete Europea della Musica Antica sostiene in tutto il continente per promuovere il patrimonio musicale barocco.Intitolato “Early Music Day 2024″, il concerto sarà incentrato su musiche di Bach, Handel e Vivaldi. Ad eseguirle saranno il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco, il flautista Tommaso Rossi e i cembalisti Giuseppe Granatello e Marco Palumbo accompagnati dall'Orchestra Barocca del S. Pietro a Majella.

Venerdì 22 marzo, invece, sul palco della Sala Scarlatti salirà la pianista Simonetta Tancredi per un tributo a Ryüichi Sakamoto. Nel primo anniversario della sua morte, il musicista giapponese sarà ricordato con un recital che ne evocherà la pionieristica capacità di fondere la musica etnica orientale con stilemi occidentali nonché l’indiscussa maestria nel comporre musica per immagini. Nella scaletta del recital si alterneranno brani come “Energy flow” e “Solitude” e temi tratti dalle colonne sonore di film come “L’ultimo imperatore”, “Il tè nel deserto” e “Merry Christmas, Mr.Lawrence”.

I due concerti si svolgeranno nella sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella, con inizio alle ore 18.00 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il calendario completo della rassegna “I Concerti del Conservatorio 2024” e maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Conservatorio napoletano.

I