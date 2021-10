Al Comune di Napoli eletto il consigliere extracomunitario: è Savary Ravendra dello Sri Lanka Al Comune di Napoli eletto il consigliere aggiunto extra-comunitario: è Savary Ravendra Jeganesan, 37enne dello Sri Lanka, che ha raccolto 464 preferenze, superando gli altri 3 concorrenti. Nel complesso sono stati espressi 873 voti validi, un numero abbastanza basso considerando complessivamente l’entità delle comunità di extracomunitari presenti in città.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Comune di Napoli eletto il consigliere aggiunto extra-comunitario: è Savary Ravendra Jeganesan, 37enne dello Sri Lanka, che ha raccolto 464 preferenze, superando gli altri 3 concorrenti: Mohammed Sharif (207 preferenze) e Syed Rajib (112 preferenze) entrambi del Bangladesh, e Pierre Preira, del Senegal (90 voti). L'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Napoli, all'esito delle verifiche delle operazioni per l'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale – Consigliere aggiunto di domenica 17 ottobre 2021, ha "proclamato eletto nella carica di Consigliere aggiunto, con il maggior numero di voti conseguiti (464), il candidato: Savary Ravendra Jeganesan nato a Mampuri (Sri Lanka) il 23/03/1984". Il consigliere extracomunitario aggiunto può seguire i lavori del consiglio comunale, ma non ha diritto di parola. L'incarico è gratuito.

I voti di tutti i candidati

L'ufficio elettorale ha certificato i seguenti risultati:

1. Candidato SAVARY Ravendra Jeganesan nato a Mampuri (Sri Lanka) il 23/03/1984 – voti validi riportati in tutte le sezioni: n. 464

2. Candidato PREIRA Pierre nato a Dakar (Senegal) il 18/04/1972 – voti validi riportati in tutte le sezioni: n. 90

3. Candidato SYED Rajib nato a Shariatpur (Bangladesh) il 01/01/1987 – voti validi riportati in tutte le sezioni: n. 112

4. Candidato MOHAMMED Sharif nato in Barisal (Bangladesh) il 29/12/1974 – voti validi riportati in tutte le sezioni: n. 207

Leggi anche Vincenzo Napoli eletto sindaco di Salerno

Le elezioni si sono tenute domenica scorsa, 17 ottobre, dalle 7 alle 23, nei 10 seggi allestiti all'interno delle Municipalità cittadine. I voti validi espressi sono stati 873, un numero abbastanza basso considerando complessivamente l'entità delle comunità di extracomunitari presenti in città, che sono circa 55mila, in maggioranza provenienti dallo Sri Lanka, seguiti da Ucraina, Cina, Romania, Pakistan, Filippine e Bangladesh, Polonia, Nigeria e Russia. Alle elezioni potevano votare gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini stranieri extracomunitari e degli apolidi. L’elettore, per votare, doveva esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento e il certificato elettorale da ritirare presso gli uffici delle municipalità o presso il servizio servizi demografici e statistici.