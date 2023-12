Al Comune di Napoli bonus e premi fino a 4mila euro ai vigili urbani: più soldi a chi lavora in strada Siglato l’accordo di pre-intesa sul contratto decentrato per il triennio 2024-25. Più soldi ai dipendenti e agli agenti della Polizia Locale meritevoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pioggia di soldi in arrivo per gli agenti della Polizia Locale del Comune di Napoli. Bonus da 1.500 euro per gli assistenti, fino a 4 mila euro per i tenenti colonnelli dei caschi bianchi particolarmente meritevoli. Più soldi per le indennità degli agenti della Municipale che lavorano in strada, in contesti spesso difficili, delicati e ad alto rischio.

Raggiunto l'accordo sulla pre-intesa relativa al contratto decentrato 2023 e triennale 2023-25. L'accordo riguarda anche tutti gli altri dipendenti. Anche per i funzionari, ad esempio, ci saranno indennità fino a 4mila euro. Per l’anno 2023 è stato ottenuto un aumento della produttività individuale da 1900 euro a 2500 euro per le categorie C e D e da 1350 a 1750 euro per le categorie A e B. Mentre per il 2024 i premi saliranno fino a 4mila euro.

Pinto (Csa): "Bisogna valorizzare i lavoratori"

Per il sindacato Csa, con Franca Pinto, segretaria provinciale,

“Abbiamo lavorato per costruire le basi per un contratto decentrato che potesse dare delle risposte alle rivendicazioni ed alle richieste dei lavoratori. Grazie al lavoro fatto con la Direzione Generale e il Personale, nonché la volontà del Sindaco, si è arrivati ad una proposta che non solo valorizzasse i lavoratori, ma in prospettiva guardasse anche al loro benessere e crescita; questo attraverso un confronto serrato, corretto e leale con chi, come noi, non ha mai smesso di impegnarsi per portare dei miglioramenti “legittimi ed esigibili” nella vita del lavoratore”.

I bonus di produttività individuale 2023

Per l’anno 2023 è stato ottenuto un aumento della produttività individuale da 1900 euro a 2500 euro per le categorie C e D e da 1350 a 1750 euro per le categorie A e B.

L'accordo per la premialità 2024

Per l’anno 2024 sono state previste:

Per l’Art. 84 CCNL (specifiche responsabilità)

4000€ e 2500€ per funzionari (ex cat. D)

1500€ per istruttori (ex categoria C)

⁠500€ per categoria B

Per l’art 97 CCNL: (indennità di funzione) PM:

4000€ Ten. Colonnelli

3500€ per Capitani

3000€ per Tenenti e S. Tenenti categoria funzionari (ex categoria D)

⁠1200 € per i Luogotenenti

1000 € per Maresciallo Capo,

840 € per Maresciallo Ordinario,

700€ per Maresciallo

600 € per Assistente Capo

500 per assistenti (ex categoria C).

Aumenti per la Polizia Locale a partire da gennaio

Per la Polizia Municipale, a partire dal primo gennaio 2024 l'indennità di Servizio Esterna sarà aumentata da 6,50 € a 10 €, da 3,50 € a 7 €. E nel 2025 l'aumento sarà da 10€ a 15€ e da 7€ a 10 €.

“L’indennità di servizio esterno – commentano Pinto e Stella – che rappresenta una nostra fondamentale rivendicazione, nella piena estensione, a tutto il personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, sarà quindi estesa anche agli accertatori ed ai notificatori e verrà specificato con una nota sulla corretta applicazione dell'indennità esterna. Su nostra proposta saranno attivati tavoli di confronto per ricondurre all’istituto anche ulteriori attività che richiedono il servizio esterno.

Rispetto ai festivi è previsto un piano incentivante per coloro che ne assicureranno aggiuntivi, oltre quelli già predeterminati (QUARTINE spettanti). Sono previsti ulteriori incontri per la definizione e la quantificazione del piano.

Per le feste di Natale, per chi lavora il 24/12 con orario 11/17 € 230 (C) – 270 (D), orario 14/20 € 330 (C) – 370 (D), per il giorno 31/12 orario 17/23 €330 (C) – 370 (D), per orario 22/06 € 530 (C) – 570(D). L'amministrazione ha proposto un aumento del 20% per gli aderenti al piano natalizio per i soli dipendenti che abbiano partecipato al piano festa scudetto Napoli.

Le indennità per i maestri

Per quanto riguarda l'area educativa, l’attuale Indennità art.70 per le maestre e gli istruttori socio educativi sarà aumentata da € 3,30 a 8 €, mentre per il personale amministrativo e per gli operatori dei servizi generali (bidelli) sono state riconosciute rispettivamente una indennità di € 5 ed €3.

In merito ai differenziali stipendiali (ex PEO) per il triennio 2023/2024/2025, come già chiesto nel passato, l’Amministrazione si è impegnata ad attivare nuove progressioni tra le aree che possano risolvere le discriminazioni contrattuali che si verranno a creare per il personale educativo. Abbiamo ottenuto che saranno attribuiti differenziali stipendiali anche a chi è a fine stantuffo.

Infine, Roberta Stella e Franca Pinto (Csa) concludono:

“Abbiamo infine chiesto per il 2024 di regolamentare la parte normativa del contratto decentrato integrativo in special modo sulle voci che migliorano il benessere dei lavoratori e di attivare la discussione sull’istituzione della Banca delle ore. Riteniamo di fondamentale importanza, per la categoria Polizia Municipale, che non vi sia più flessibilità oraria tale da non poter programmare la propria vita di relazione: che vengano ridotte ed uniformate le fasce orarie di assunzione. Inoltre abbiamo sollevato la problematica del riconoscimento dell'Indennità di vestizione per la Polizia Locale, cosa sulla quale l’Amministrazione si è mostrata propensa a valutarne le ricadute. Abbiamo altresì richiesto tempi certi sui pagamenti, la cui mancanza ha minato la leva motivazionale del lavoratore”.

Mentre in una nota congiunta firmata da Luciano Nazzaro e Danilo Criscuolo (Cgil Fp), Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti (Cisl Fp), Annibale De Bisogno e Ida Grassia (Uil Fpl) si legge:

Arrivata la firma della pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo 2023-2025. Un accordo che premia il lavoro propositivo e costruttivo fatto con l’Amministrazione.