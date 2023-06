“Aiuto, ci siamo persi sul Vesuvio”: turisti romani salvati da una guida e dai carabinieri Una coppia di coniugi romani perde l’orientamento sul Vesuvio e chiama il 112: ritrovati dopo circa 3 ore di ricerche, erano arrivati sul versante di Ottaviano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si perdono all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, ma riescono a telefonare ai carabinieri per lanciare l'allarme. Dopo diverse ore, sono stati raggiunti da una guida turistica che li ha accompagnati dai militari dell'Arma, impegnati nelle ricerche. Lieto fine per due turisti romani, marito e moglie di 53 e 51 anni, che si erano smarrito lungo un sentiero: l'inoltrarsi della notte (si erano smarriti dopo le 20) li aveva comprensibilmente fatti spaventare davanti all'ipotesi di dover dormire all'addiaccio, ma per fortuna sono stati tratti in salvo e, a parte il comprensibile spavento, per loro nessuna altra conseguenza.

La vicenda è accaduta all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio di Ercolano, quando poco dopo le 20 è arrivata la telefonata al 112 di una coppia di coniugi romani che si era smarrita. I due hanno spiegato di aver perso l'orientamento mentre percorrevano il sentiero Valle dell'Inferno, chiamato così in passato perché a causa delle eruzioni era scomparsa ogni forma di flora e di fauna. In realtà, già da diverso tempo si era ripopolato di alberi e fiori, almeno fino al grande incendio del 2017 che sconvolse l'intero ecosistema del Vesuvio, distruggendo gran parte del verde lungo le pareti del cono. Dopo circa tre ore di ricerche, alla fine attorno alle 23 i due sono stati ritrovati: una guida turistica autorizzata è riuscita a intercettarli e riaccompagnarli dai militari impegnati a cercarli. La coppia era nei pressi del versante del Vesuvio che ricade nel comune di Ottaviano. Dopo essersi sincerati delle loro condizioni, i militari dell'Arma li hanno riaccompagnati nei propri alloggi in tutta sicurezza.