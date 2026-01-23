Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestato

L’uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli.

Immagine di repertorio

Non doveva essere lì, il 32enne arrestato nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio, a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, dal momento che era detenuto agli arresti domiciliari a quasi 200 chilometri di distanza, nella provincia di Foggia. Non solo: l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola e di sostanza stupefacente. Per questo, il 32enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli, durante servizi mirati, hanno eseguito un controllo presso un'abitazione di Varcaturo, all'interno della quale hanno sorpreso il 32enne. Gli agenti hanno così proceduto a una perquisizione dell'appartamento, rinvenendo, ben occultati in un armadio, una pistola con matricola abrasa e due pezzi di hashish, per un peso complessivo di 32 grammi.

Dai successivi accertamenti esperiti dagli operatori di polizia, è emerso che il 32enne era ristretto ai domiciliari nella provincia di Foggia e, pertanto, non avrebbe dovuto trovarsi nella provincia di Napoli. Così, al termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione e ricettazione.