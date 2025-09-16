Agli Scavi di Pompei apre il ristorante: aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa

Cenare al lume di candela immersi negli Scavi di Pompei, brindare guardandosi negli occhi circondati dai tesori di Duemila anni fa, respirando l'aria dell'Antica Roma. Adesso è possibile, grazie all'apertura del nuovo ristorante Chora Pompei Restaurant all'interno del Parco Archeologico. La cucina offrirà ai suoi ospiti i prodotti del parco. Il locale è stato presentato oggi dal direttore degli Scavi, Gabriel Zuchtriegel, che ha illustrato la grande scoperta dell’anno: un affresco in una sontuosa sala da banchetto, emersa non lontano dalla Casina dell’Aquila, nel centro della città, nell’ambito degli scavi nella Regio IX, decorata con un grande affresco a tema dionisiaco.

Una presentazione archeologica per inaugurare il ristorante all’interno degli scavi di Pompei, in realtà operativo già da qualche tempo, nella “Casina dell’Aquila”, edificio ottocentesco all’interno dell’area archeologica. Presenti all'evento anche la presidente Chiara Nasi della Cooperativa Cirfood – vincitrice della procedura di affidamento in concessione di tutti i servizi di ristorazione presso il sito di Pompei – e i ragazzi della fattoria culturale e sociale “Parvula domus”, gestita dalla cooperativa sociale “Il Tulipano” che si occupa di inclusione e disabilità.

“Nell’inclusione – ha spiegato il direttore Gabriel Zuchtriegel – non conta tanto quello che diciamo, perché a parole siamo tutti per l’inclusione; conta quello che riusciamo a realizzare effettivamente. Siamo felici che sta nascendo una sinergia tra il ristorante di Pompei e i ragazzi del Tulipano, perché è un valore aggiunto. Venire qui è sapere che anche dietro i servizi cosiddetti aggiuntivi come la ristorazione c’è un’etica e la bellezza del fare delle attività insieme, senza escludere nessuno, è un messaggio che diamo a tutto il mondo che viene a Pompei. Abbiamo la prima fattoria sociale in un’area archeologica ed è una cosa non meno importante delle grandi scoperte archeologiche".

Il Chora Pompei Chora Restaurant completa l’offerta di servizi di ristorazione del Parco a cura di CIRFOOD (il ristorante self-service e il Chora Cafè & Wine bar, oltre alla caffetteria attualmente situata presso il Quadriportico, in attesa del rinnovo locali a Vicolo del Foro.) ed è arricchito dall’esposizione di opere di artisti contemporanei che interpretano in chiave moderna il loro viaggio attraverso la storia e la bellezza.