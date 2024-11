video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Agli chalet di Mergellina addio sosta selvaggia e doppie file: cambia il piano traffico Cambia la viabilità nella zona di via Caracciolo, all’altezza degli chalet di Mergellina. Nuove regole da oggi: cosa cambia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Addio sosta selvaggia e auto in doppia fila agli Chalet di Mergellina, uno dei luoghi iconici della città, tra i più frequentati dalla movida cittadina. Cambia il piano di viabilità. Cancellate le strisce blu della sosta a spina di pesce, sostituite da oggi, giovedì 14 novembre 2024, dalle strisce a raso. In questo modo ci sarà più spazio per la carreggiata, cosa che dovrebbe fluidificare il traffico e agevolare il passaggio di tutti i veicoli, dalle auto ai bus.

"Il nuovo dispositivo di sosta e traffico in via Caracciolo – spiega il consigliere comunale Luigi Musto, presidente della commissione Giovani e Lavoro del Comune di Napoli – all'intersezione con via Mergellina, altezza chalet Ciro, rappresenta un intervento decisivo per la sicurezza stradale e la vivibilità di una zona della città molto frequentata da cittadini e turisti, ma quotidianamente interessata da intensi ingorghi con conseguente inquinamento, anche a causa della sosta selvaggia".

Musto negli scorsi mesi si è reso promotore del nuovo piano di viabilità, per rendere tutta la zona degli chalet di Mergellina meno caotica. Si tratta, infatti, di un luogo di ritrovo per tutta la città, grazie al panorama mozzafiato che si può godere sul Golfo di Napoli e dal richiamo dei marchi storici degli chalet, dove si possono degustare cornetti, graffe e altre prelibatezze. Il contraltare, però, purtroppo, in questi anni, è stato anche il grande traffico che si veniva a creare, a causa degli automobilisti indisciplinati che parcheggiavano l'auto in doppia e tripla fila. Una situazione che, soprattutto nelle sere del weekend, rendeva il traffico ingestibile e paralizzava la circolazione. Da qui, la necessità di un intervento correttivo, per migliorare la viabilità.

Rivista la viabilità nella zona degli chalet di Mergellina

L'ordinanza del Comune di Napoli è finalizzata a migliorare la viabilità in via Caracciolo, all'incrocio con via Mergellina, altezza chalet Ciro, caratterizzata sovente da traffico congestionato, con conseguenze negative sulla viabilità al contorno e in termini di inquinamento ambientale. Durante il sopralluogo, richiesto dal consigliere Luigi Musto, che vi ha anche partecipato, "si è constatato che le criticità sono da attribuire alla sosta regolamentata a tariffa oraria (cosiddette strisce blu) che all’altezza dello chalet Ciro, avendo parcamento a spina, riduce la corsia di immissione da via Caracciolo a via Mergellina. Da qui, la modifica della modalità di parcamento, da spina a parallela al marciapiede, della sosta regolamentata a tariffa oraria all’altezza dello chalet Ciro, nonché il rifacimento della segnaletica stradale, individuando una corsia di canalizzazione antistanti il citato chalet per i veicoli che da via Caracciolo si immettono su via Mergellina. E il potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale su via Caracciolo, lato mare, per divieto di sosta.

"L'ordinanza adottata, da me sollecitata – conclude Musto – nel corso di questi mesi per trovare soluzioni utili a decongestionare l'area prevede una nuova modalità di parcheggio regolamentato (strisce blu), riorganizzato in posizione parallela al marciapiede, evitando la riduzione di carreggiata causata dai parcheggi a spina. Sarà, poi, implementata una corsia di canalizzazione per i veicoli che da via Caracciolo si immettono su via Mergellina, segnalata con strisce e frecce direzionali per facilitare il flusso e ridurre le possibilità di ingorghi. Infine verrà istituita un'area zebrata di interdizione al traffico sul lato mare di via Caracciolo, dal fronte dell'interviale all'altezza dello chalet Cimmino fino a piazza della Repubblica, per evitare la sosta non autorizzata e mantenere libero il passaggio. Le nuove regole di parcheggio e sosta saranno accompagnate dall'implementazione della segnaletica per garantire un'immediata efficacia del dispositivo e per contribuire a una mobilità più sostenibile e sicura".

Il consigliere Luigi Musto

L'ordinanza con il piano traffico per via Caracciolo

L'ordinanza, nello specifico, prevede di istituire in via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’interviale di immissione da via Mergellina a via Caracciolo, altezza chalet Cimmino, e l’interviale di immissione da via Caracciolo a via Mergellina, altezza chalet Ciro, il dispositivo di traffico come di seguito riportato:

a) sul lato sinistro nel senso di marcia (lato monte), a partire dall’interviale di immissione da via Mergellina a via Caracciolo, aree riservate alla sosta:

1) incustodita regolamentata a pagamento, a tariffa oraria (cd. Strisce blu), in posizione parallela al marciapiede, n. 7 stalli;

2) incustodita libera per motocicli e ciclomotori, in posizione perpendicolare al marciapiede, n. 10 stalli, dopo gli stalli di cui al punto precedente;

3) suddivisione della carreggiata in tre corsie mediante strisce discontinue di separazione dei sensi di marcia, con tratti continui alle testate delle isole di traffico e con frecce direzionali, riservando la corsia di sinistra alla canalizzazione dei veicoli che da via Caracciolo si immettono su via Mergellina;

4) aree zebrate di esclusione del traffico e di canalizzazione alla testata delle isole in muratura, nella corsia di canalizzazione di cui al punto precedente;

b) lato mare, da fronte interviale altezza chalet Cimmino, in direzione piazza della Repubblica, area zebrata di interdizione del traffico.