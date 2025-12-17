Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano

Ucciso un 48enne a Scisciano, in provincia di Napoli: era in sella al proprio scooter quando ignoti si sono affiancati e gli hanno sparato.

Carabinieri sul luogo dell’agguato

Colpi di pistola contro un uomo a Scisciano, nel Napoletano: l'uomo è rimasto ucciso, mentre i responsabili sono scappati via. Sul posto i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano per i rilievi e le indagini del caso. La vittima è un 48enne del posto, già noto alle forze dell'ordine: per lui non c'è stato nulla da fare, era già morto all'arrivo dei soccorsi.

I carabinieri intervenuti a Scisciano, nel Napoletano, dopo l’agguato costato la vita ad un 48enne

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo era in sella al proprio Sh su via Giuseppe Garibaldi a Scisciano, in provincia di Napoli, all'altezza del civico 50 quado alcuni ignoti gli si sarebbero avvicinati a bordo di un altro mezzo, quindi avrebbero aperto il fuoco contro di lui, sparandogli diversi colpi per poi fuggire. Nulla da fare per il 48enne, finito a terra morto. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini e rilievi in corso.