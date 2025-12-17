napoli
Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano

Ucciso un 48enne a Scisciano, in provincia di Napoli: era in sella al proprio scooter quando ignoti si sono affiancati e gli hanno sparato.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Colpi di pistola contro un uomo a Scisciano, nel Napoletano: l'uomo è rimasto ucciso, mentre i responsabili sono scappati via. Sul posto i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano per i rilievi e le indagini del caso. La vittima è un 48enne del posto, già noto alle forze dell'ordine: per lui non c'è stato nulla da fare, era già morto all'arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo era in sella al proprio Sh su via Giuseppe Garibaldi a Scisciano, in provincia di Napoli, all'altezza del civico 50 quado alcuni ignoti gli si sarebbero avvicinati a bordo di un altro mezzo, quindi avrebbero aperto il fuoco contro di lui, sparandogli diversi colpi per poi fuggire. Nulla da fare per il 48enne, finito a terra morto. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini e rilievi in corso.

