Agguato mortale nel Rione Santa Lucia, arrestato un 28enne: sarebbe coinvolto nell’omicidio Arrestato un uomo per detenzione d’arma da fuoco: ma gli inquirenti stanno analizzando l’arma: potrebbe essere proprio quella dell’agguato nel Rione Santa Lucia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato che sta indagando sull'omicidio di Pasquale Sesso, freddato a colpi di pistola la notte tra il 5 e il 6 luglio scorsi: secondo gli inquirenti potrebbe essere coinvolto nell'agguato costato la vita al 44enne nel Rione Santa Lucia di Napoli. Per ora, all'uomo è stato contestato il reato di detenzione di arma da fuoco: ma gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per capire se possa trattarsi proprio dell'arma usata per freddare Pasquale Sesso. Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, inoltre, la presenza del 28enne arrestato sarebbe stata già "confermata" nella zona dove è avvenuto l'agguato. Tutti indizi che potrebbero far mutare il quadro dei reati ipotizzati già nelle prossime ore.

Nelle scorse ore il Questore di Napoli Maurizio Agricola, appena insediatosi a via Medina, pur senza lasciar trapelare ulteriori elementi aveva detto che la Polizia si trovasse "sulla buona strada per la risoluzione" della vicenda. Secondo quanto ricostruito finora, Pasquale Sesso sarebbe stato freddato mentre era sullo scooter all'angolo tra vico Solitaria e via Pallonetto a Santa Lucia: otto colpi esplosi, di cui solo uno a segno. Ma la ferita sarebbe stata fatale: portato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, è deceduto poco dopo. Il timore degli inquirenti è che la criminalità locale sia in "fibrillazione", e che la tensione stia rapidamente salendo in una zona, quella del Pallonetto a Santa Lucia, dove le forze dell'ordine hanno decimato a suon di arresti il clan Elia, considerato egemone. Un vuoto di potere che potrebbe aver "attratto" clan esterni o emergenti nel rione.