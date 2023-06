Agguato a Volla, 45enne ferito con colpi di pistola a tutte e due le gambe L’uomo è stato portato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda, ancora poco chiara, indagano i carabinieri.

Sono ancora poco chiari i contorni dell'agguato andato in scena nella serata di ieri, martedì 27 giugno, a Volla, nella provincia di Napoli: qui, un uomo di 45 anni del posto è stato ferito da colpi di pistola a entrambe le gambe. La dinamica di quanto accaduto intorno alle 22 di ieri è ancora tutta da determinare: stando a una prima ricostruzione, il 45enne sarebbe stato ferito mentre si trovava in via Don Luigi Sturzo.

Indagini affidate ai carabinieri per chiarire la dinamica

Dopo il ferimento, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, alla periferia orientale di Napoli: nonostante le ferite da arma da fuoco a tutte e due le gambe, le condizioni del 45enne non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno ascoltato la testimonianza del 45enne e hanno fatto partire le indagini per determinare con precisione la dinamica del ferimento, che come detto risulta ancora poco chiara.

Spari a Napoli, ferito un 21enne

Spari anche nella zona orientale di Napoli, precisamente in piazza Mercato: nella notte, un giovane di 21 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato ferito da un colpo di pistola a una gamba. Da una prima, sommaria ricostruzione, il 21enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando sconosciuti avrebbero tentato di rapinarli e avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha centrato il giovane. Trasportato in ospedale, il 21enne non è in gravi condizioni; anche in questo caso le indagini sono affidate ai carabinieri.