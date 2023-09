Agguato a Pozzuoli, 30enne colpito da due proiettili si trascina in ospedale, è grave Un 30enne è stato ferito nella notte a Pozzuoli (Napoli); è ricoverato in prognosi riservata, le indagini sono affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

L’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Si dovrà attendere che migliorino le sue condizioni di salute, per capire in che circostanze è stato ferito il 30enne di Pozzuoli che, nella notte scorsa, è arrivato al Pronto Soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) con ferite da arma da fuoco: Antonio Carnevale, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza ed è attualmente ricoverato in Rianimazione, intubato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica. Il giovane è stato raggiunto da due colpi di pistola, uno alla gamba sinistra e l'altro, quello più grave, all'addome. Dopo il ferimento, che con tutta probabilità sarebbe avvenuto a Pozzuoli, sarebbe quindi riuscito a trascinarsi in ospedale, dove è arrivato intorno all'1, ma non sarebbe stato in grado di riferire nulla sulle circostanze. Carnevale è in prognosi riservata ma i medici avrebbero escluso il pericolo di vita.