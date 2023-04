Agguato a Ponticelli, ucciso a colpi di pistola un ras del clan De Luca Bossa Bruno Solla, noto ras del clan De Luca Bossa, è stato ucciso a colpi di pistola su via Metamorfosi a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un agguato a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, è costato la vita a Bruno Solla, noto ras del clan De Luca Bossa. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, un'automobile gli si sarebbe affiancata mentre era in motorino, e da qui sono partiti i colpi che lo hanno ferito mortalmente. L'agguato è avvenuto attorno alle 20.10 circa su via Metamorfosi, all'angolo con via Decio Mure Console Romano.

Bruno Solla, 60 anni, è stato raggiunto da diversi proiettili che lo hanno lasciato agonizzante: poco dopo l'agguato, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha portato subito all'Ospedale del Mare in codice rosso. Le sue condizioni erano disperate, e purtroppo per lui alla fine non ce l'ha fatta: è deceduto durante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico sanitario attorno alle 21 di ieri sera. Indaga sulla vicenda la squadra Mobile di Ponticelli, che sta effettuando rilievi e cercando di dare un nome e un volto al commando entrato in azione nel cuore di Ponticelli ieri sera.

A poca distanza da via delle Metamorfosi dove è stato ucciso Bruno Solla, detto Tatabill, era stato ucciso anche il fratello Salvatore, detto Totore ‘o Sadico: era il 23 dicembre del 2016 quando i killer lo freddarono in via Bartolo Longo, nel Lotto O di Ponticelli. Anche in questo caso, la dinamica fu identica: Salvatore Solla, all'epoca 64enne, si trovava a bordo della sua Mini Cooper quando venne affiancato e raggiunto da sei colpi di pistola al petto, che non gli lasciarono scampo. Ferito invece il 42enne che era in automobile con lui, che si trascinò fuori dall'abitacolo nonostante i colpi ricevuti.