Agguato a Napoli: Tomaselli era il ras dei Mazzarella alle Case Nuove, si teme nuova faida Il 32enne ucciso nel centro di Napoli era considerato il referente dei Mazzarella per le Case Nuove: si teme una nuova faida con l’Alleanza di Secondigliano.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Rocco Tomaselli, il 32enne ucciso ieri sera nella zona delle Case Nuove, nel centro di Napoli, era ritenuto dagli inquirenti il referente sulla zona per conto del clan Mazzarella, ai vertici dell'articolazione che aveva guidato prima coi Caldarelli e successivamente da solo. Il 32enne potrebbe essere stato ucciso da quella che in gergo chiamano una "botta sbagliata", un colpo di pistola esploso verso un punto non vitale che però ha reciso un'arteria: la vittima è stata raggiunta da tre proiettili, tutti nella parte inferiore del colpo. Potrebbe essersi trattato, insomma, di un tentativo di gambizzazione, di un raid punitivo e non di un agguato con l'intenzione di uccidere. L'episodio potrebbe essere dovuto a frizioni interne, in seguito alla riorganizzazione del cartello criminale successiva agli ultimi arresti, ma non si esclude che potrebbe inquadrarsi nei contrasti mai sopiti con i gruppi malavitosi dell'Alleanza di Secondigliano.

Ucciso il ras dei Mazzarella, si teme nuova faida

Tomaselli, detto "‘o Burdello", pluripregiudicato, era considerato elemento di spicco del clan Mazzarella, egemone nel quartiere Mercato. Nell'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare a carico dei capiclan Salvatore Barile e Ciro Mazzarella (9 dicembre 2022), nel ricostruire i vari clan collegati al cartello, citano la "articolazione operante nelle Case Nuove, facente capo a Caldarelli Vincenzo, Caldarelli Gennaro e Tomaselli Rocco". Dai dialoghi intercettati (e riportati nella stessa ordinanza), per gli inquirenti Tomaselli sarebbe riuscito a prevalere sugli altri referenti, diventando a tutti gli effetti il referente della zona e con forti collegamenti con lo stesso Salvatore Barile nel periodo della sua reggenza.

Agguato a Napoli, Rocco Tomaselli ucciso alle Case Nuove

Il giovane è arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini poco prima delle 20 di ieri, 26 gennaio; ad accompagnarlo, un'automobile privata che all'arrivo delle forze dell'ordine si era già dileguata. I medici hanno appurato che Tomaselli è stato ferito con due colpi di pistola alle gambe e un terzo al gluteo; i sanitari hanno fatto il possibile per tentare di salvarlo ma è spirato poco dopo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Alfredo Fabbrocini); ieri sera, nel corso dei sopralluoghi tra i vicoli delle Case Nuove, area da cui alcuni residenti avevano segnalato dei colpi d'arma da fuoco, in via Santa Maria delle Grazie a Loreto Nuovo sono stati rinvenuti quattro bossoli, due ogive e tracce di sangue.