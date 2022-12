L’agguato fallito dei Contini al boss dei Mazzarella: “Da quell’appuntamento non tornavi…” I Contini avrebbero tentato di uccidere il boss Salvatore Barile. Lo racconta, intercettato, “Totoriello”, che si sarebbe salvato non andando all’appuntamento.

A cura di Nico Falco

Salvatore Barile e Patrizio Bosti

Il clan Contini avrebbe convocato Salvatore Barile, reggente dei Mazzarella, con l'intenzione di ucciderlo, ma questi si sarebbe salvato perché all'ultimo momento avrebbe deciso di non andare all'appuntamento. Circostanza che risale al 2020 e che viene riportata nell'ordinanza di convalida per Barile e per Ciro Mazzarella, sottoposti a fermo nei giorni scorsi insieme al terzo vertice del clan, Michele Mazzarella.

In quel periodo i Mazzarella sarebbero stati in procinto di preparare un attacco al clan Reale, insediato a San Giovanni a Teduccio, come primo atto di una guerra di camorra che avrebbe coinvolto anche il clan Contini e quindi i vari gruppi satelliti della galassia dei Mazzarella e dell'Alleanza di Secondigliano. Fino ad allora, rilevano gli inquirenti, tra i due clan c'erano stati "rapporti cordiali", soprattutto all'opera di mediazione di Ciro Mazzarella, ma i Contini erano considerati comunque nemici in quanto Patrizio Bosti avrebbe avuto l'intenzione di uccidere Salvatore Barile.

L'agguato fallito al boss Barile: "Se andavi all'appuntamento non tornavi…"

Le conversazioni intercettate risalgono al giugno 2020, quando era imminente la scarcerazione di Patrizio Bosti, alias ‘o Patrizio, programmata per il 29 giugno (il boss era stato effettivamente rilasciato l'11 maggio, per poi essere arrestato di nuovo il 17 maggio). Parlando col cugino Ciro Mazzarella, Barile racconta di aver saputo da certi "compagni delle Case Nuove" che "certi del Buvero" volevano incontrarlo.

Leggi anche Blitz contro il clan Mazzarella tra Forcella e Maddalena: 25 persone arrestate

Un invito insolito: per quel messaggio non era stato usato Ciro Mazzarella come tramite e anche il luogo dell'appuntamento non era il solito. Nonostante ciò, Barile si sarebbe fatto accompagnare da due persone, tra cui una ragazza, per partecipare all'incontro. Ma, spinto proprio dalla conoscente, avrebbe cambiato idea all'ultimo e sarebbe tornato indietro. Dopo quell'assenza non ci sarebbero state ulteriori comunicazioni né richiami.

Successivamente, però, un suo conoscente, che frequentava personaggi del clan Contini, gli avrebbe chiesto se fosse stato convocato ad un appuntamento nel periodo della scarcerazione di Bosti. E alla risposta affermativa di "Totoriello", l'altro avrebbe risposto: "… se andavi però non tornavi più. Stai solo attento".

Barile prosegue dicendo di essere stato messo in guardia numerose volte in merito ad agguati in preparazione nei suoi confronti, ma di non averci dato peso in quanto, secondo lui, si sarebbe trattato soltanto di voci messe in giro per aizzare i Mazzarella contro un altro clan. In questo caso, però, ci avrebbe creduto in quanto l'uomo non avrebbe tentato di provocare una sua reazione, ma gli avrebbe soltanto detto di stare attento.