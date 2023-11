Agguato a Napoli, ferito uomo: è in codice rosso. E nella notte “stesa” nella zona del clan Mazzarella Notte di camorra: alle 4 del mattino ferimento di un uomo, colpito all’addome e poco prima una stesa di camorra al corso Arnaldo Lucci.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Agguato a Napoli, questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per una persona ferita, poco prima delle 5 del mattino. Si tratta di un 28enne del quartiere Arenaccia già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva ferite all'addome, compatibili con colpi d'arma da fuoco. Il ferito è in codice rosso, non risulterebbe in imminente pericolo di vita. Non è ancora chiaro dove sia accaduto. Sono in corso indagini per ricostruire evento e matrice.

Sempre nella notte, poco prima delle 4, al corso Arnaldo Lucci, zona di Napoli a ridosso del porto, ritenuta controllata dal cartello criminale dello storico clan Mazzarella, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. In strada sono stati trovati diversi bossoli. E non è escluso che quanto avvenuto possa essere collegato al ferimento.