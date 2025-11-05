Agguato a Mugnano: in pericolo di vita 64enne, ritenuto ras del clan Amato-Pagano

Il ferito è Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell’ordine e considerato ras del clan Amato-Pagano: il 64enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il luogo dell’agguato

Spari nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, a Mugnano, nella provincia di Napoli: un uomo di 64 anni è stato colpito da un proiettile, in quello che ha tutti i contorni per essere un agguato di stampo camorristico. Il ferito è Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto dagli inquirenti ras del clan Amato-Pagato, ritenuto fedelissimo di Rosaria Pagano, quest'ultima ex reggente dei cosiddetti Scissionisti. Cipressa, intorno alle 15.40 di oggi, si trovava in via Luca Giordano a Mugnano, a bordo della propria automobile, quando sarebbe stato avvicinato da alcuni soggetti – non è ancora chiaro se a bordo di un'auto o in sella a uno scooter – che avrebbero sparato due colpi di pistola contro il 64enne: un proiettile ha colpito Cipressa sotto l'ascella.

Soccorso, il 64enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute: da quanto si apprende, l'uomo è in pericolo di vita. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sul ferimento di Giuseppe Cipressa.